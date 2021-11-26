КАТРМЕР Этьенн Марк
Французский востоковед.
С 1809 проф. греч. лит-ры в Руанском ун-те, с 1815 чл. Академии надписей, с 1819 проф. семитских языков в Коллеж де Франс, позднее проф. перс. яз. в Школе живых вост. языков. Наиболее известен критич. изданиями трудов Ибн Хальдуна («Prolégomènes d’Ebn-Khaldoun; texte arabe publie, d’après les manuscrits de la Bibliothèque impériale, par M. Quatremère», vol. 1–3, 1858), Рашид ад-Дина («Histoires des Mongols de la Perse», 1836), Макризи («Histoire des sultans mamlouks, de l’Égypte, écrite en arabe par Taki-eddin-Ahmed-Makrizi», vol. 1–2, 1837–45). Автор ряда исследований по истории, историч. географии и лит-ре стран Востока, преим. Египта.
Сочинения:
Mémoires géographiques et historiques sur l’Égypte, et sur quelques voisines. P., 1811. Vol. 1–2;
Observations sur quelques points de la géographie de l’Égypte. P., 1812;
Mélanges d’histoire et de philologie orientale. P., 1854;
Histoire des Mongols de la Perse [par] Raschid-Eldin. Amst., 1968 (ed.).