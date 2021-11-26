КАРУС КАРЛ ГУСТАВ
КАРУС КАРЛ ГУСТАВ - немецкий биолог, врач, философ, психолог, живописец. Иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1833 год).
Друг и единомышленник И.В. Гёте. Окончил Лейпцигский университет (1811 год). В 1814-1869 годах профессор Саксонской медико-хирургической академии в Дрездене. С 1827 года лейб-медик саксонского короля. В 1862-1863 годах президент Германской академии естественных наук «Леопольдина» в Галле. Автор работ по сравнительной анатомии нервной системы, кровообращению у насекомых, развитию мускулатуры и других, а также сравнительной психологии (зоопсихологии) и учебников по анатомии, зоологии, физиологии, гинекологии. В развитом Карусом варианте позднеромантической натурфилософии своеобразно преломилась гётевская идея единства бытия - отражения всего во всём. Воспринятое у Гёте представление об органичности и одухотворённости природы, её живой метаморфозе проецируется у Каруса на широкое поле естественно-научых знаний, при этом Карус стремился к созданию символической картины всего бытия. Тело рассматривается как выражение души («Символика человеческого облика» - «Symbolik der menschlichen Gestalt», 1853 год), бессознательного творческого начала, определяющего всё развитие организма; болезнь - нарушение телесно-душевной целостности. Ключ к постижению сущности сознания заключён в области бессознательного («Псюхе. К истории развития души» - «Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele», 1846 год). Даже в искусстве Каруса находила своё выражение его символическая психология: так, пейзажная живопись должна быть научно обоснованной физиогномикой ландшафта. Воздействие идей Каруса сказалось в психологии конца XIX - начала XX веков (Л. Клагес и другие), он явился предшественником психосоматики и глубинной психологии.
Как художник-самоучка, Карус в студенческие годы посещал занятия в лейпцигской Академии рисунка, с художником Ю. Дицем на пленэре выполнял натурные штудии. Первые художественные работы Каруса датируются началом 1810-х годов. Испытал влияние дрезденских романтиков, прежде всего К.Д. Фридриха, копируя и варьируя его мотивы: заснеженные горные вершины, виды из окна, люди, созерцающие морские просторы; водные прогулки, руины и кладбища, лунный свет («Вид Колизея ночью», Эрмитаж, Санкт-Петербург). Насыщал свои картины политическими и литературными ассоциациями; создавал произведения по мотивам Данте и И.В. Гёте. Наивная трактовка романтических мотивов сближает творчество Каруса с бидермайером. Под влиянием Фридриха и Гёте написал теоретический труд «Девять писем о пейзажной живописи» («Neun Briefe über Landschaftsmalerei», 1815-1824 годы; опубликован в 1831 году; переиздание - 1972 год), в котором ввёл понятие «картина жизни земли», считая воссоздание этой картины главной целью художника-пейзажиста.
Сочинения:
Grundzüge der vergleichenden Anatomie und Physiologie. Dresden, 1828. Bd 1–3;
Основания краниоскопии. СПб., 1844;
Житейские воспоминания и достопримечательности. М., 1865. Т. 1–2;
Сравнительная психология или история развития души на различных ступенях животного мира. М., 1867;
Vorlesungen über Psychologie. Erlenbach u. a., 1931;
Goethe. Zu dessen näherem Verständnis. Dresden, 1955;
Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. Weimar, 1966. Bd l–2;
Briefe über Landschaftsmalerei. Hdlb., 1972;
Briefe und Aufsätze über Landschaftsmalerei / Mit einem Nachwort von G. Heider. Lpz.; Weimar, 1982.
Иллюстрация:
К.Г. Карус. «Окно в Ойбине при лунном свете». Около 1828 года. Собрание Г. Шеффера (Швайнфурт, Германия).