КАРНАВАЛЕ
КАРНАВАЛЕ - музей истории Парижа (Musée Carnavalet; Musée de l’Histoire de Paris), музейное собрание в Париже.
Основан в 1866 году (открыт с 1880 года). Располагается в историческом квартале Маре, в двух ренессансных зданиях, соединённых в 1980-е годы между собой галереей, - Отеле Карнавале [первоначально Отель Линьери, построен между 1546 и 1560 годами, архитектор П. Леско (?); фасад со стороны двора украшают рельефы Ж. Гужона; перестроен и расширен в 1660-1661 годах, архитектор Ф. Мансар; также в 1871-1890 годах] и (с 1960-х годов) Отеле Ле-Пеллетье-де-Сен-Фаржо (1688 год, архитектор П. Бюлле; частично модернизирован в 1984-1989 годах). Музей Карнавале представляет историю Парижа с доисторических времён (археологические находки) до наших дней: коллекции французской живописи, графики, скульптуры, фотографии, афиш, макетов зданий, нумизматики и т. д. В музей Карнавале перенесён также ряд целостных ансамблей интерьеров XVII-XX веков из несохранившихся зданий Парижа (включая декоративное убранство, мебель, прикладное искусство и т. д.); ряд залов посвящён экспонатам и реликвиям, относящимся к Французской революции конца XVIII века и истории реконструкции Парижа в середине XIX века.
Иллюстрация:
Музей Карнавале в Париже. Фасад со стороны двора. Между 1546 и 1560 годами. Архитектор П. Леско (?), скульптор Ж. Гужон.