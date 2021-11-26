ИНАМА-ШТЕРНЕГГ

ИНАМА-ШТЕРНЕГГ - германский и австрийский ис­то­рик-эко­но­мист, ста­ти­стик, один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей вот­чин­ной тео­рии.

Окон­чил Мюн­хен­ский университет в 1865 году. С 1868 года профессор университетов в Ин­сб­ру­ке и Пра­ге, с 1881 года в Ве­не, с 1884 года пре­зи­дент австрийской Цен­траль­ной ста­ти­стической ко­мис­сии. Ос­но­вал важ­ней­шие из­да­ния по ста­ти­сти­ке - «Österreichische Statistik», «Sta­tis­tis­ches Handbuch».

Пер­во­на­чаль­но был бли­зок к ис­то­рической шко­ле в по­ли­тической эко­но­мии (Г. фон Шмол­лер), ис­пы­тал боль­шое вли­я­ние по­зи­ти­ви­ст­ской ме­то­до­ло­гии. В фун­даментальной «Ис­то­рии не­мец­кой эко­но­ми­ки» («Deutsche Wirtschaftsgeschichte», Bd 1–3, 1879–1901) рас­смот­рел про­бле­му взаи­мо­свя­зи раз­ви­тия хо­зяй­ст­ва и со­циаль­ной струк­ту­ры об­ще­ст­ва. Ис­сле­до­вал про­бле­мы аг­рар­ной ис­то­рии ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья , со­че­тал вот­чин­ную тео­рию с ря­дом по­ло­же­ний об­щин­ной тео­рии, свя­зы­вал с вот­чи­ной на­ча­ло обо­соб­ле­ния ре­мес­лен­но­го про­изводства от сельского хозяйства. Ока­зал зна­чительное влия­ние на ис­сле­до­ва­ния германских ме­дие­ви­стов в об­лас­ти эко­но­мической ис­то­рии.

Сочинения:

Verwaltungslehre. Innsbruck, 1870;

Un­tersuchungen über das Hofsystem im Mitte­l­alter. Innsbruck, 1872;

Über die Quellen der deuts­chen Wirtschaftsgeschichte. W., 1877;

Die Aus­bildung der großen Grundherrschaften in Deutsch­land während der Karolingerzeit. Lpz., 1878;

Neue Probleme des modernen Kul­turlebens. Lpz., 1908.