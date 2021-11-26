ГУМПЛОВИЧ ЛЮДВИГ
ГУМПЛОВИЧ ЛЮДВИГ - австрийский социолог и правовед.
Учился в Кракове и Вене. Преподавал в университете Граца (профессор с 1893 года). Вице-президент Международного института социологии в Париже (с 1895 года).
Общественные явления Гумплович объяснял с позиций социал-дарвинизма. Главный фактор бытия человечества, его вечный спутник - борьба людей за существование. Исторический процесс - естественный ход вещей. Он подчиняется определённым неизменным законам. Таковые есть лишь разновидность биологических законов. Высший закон истории - постоянная и беспощадная борьба. В ней всегда сильнейшие побеждают слабейших. Сначала это борьба между ордами (группами с весьма разными антропогенными и этническими признаками), далее - борьба рас, которые трактуются Гумпловичем не как собственно биологические единицы, но преимущественно как социокультурные образования. Чтобы упрочить своё господство, расы-победители организуют государство. Призвание государства - держать в повиновении поверженных. Оно есть институт насилия меньшинства над большинством, инструмент принуждения. Наряду с этим государство должно в известной мере покровительствовать своим членам, наделять их некоторыми основными социальными благами. Гумплович порицал теорию правового государства, поскольку считал ошибочными её принципы свободы и равенства.
Сочинения:
Race und Staat. В., 1875;
Das Recht des Nationalitäten und Sprachen in Österreich-Ungarn. Innsbruck, 1879; Rechtsstaat und Socialismus. Innsbruck, 1881;
Der Rassenkampf. Innsbruck, 1883;
Grundriß der Sociologie. W., 1885;
Sociologie und Politik. Lpz., 1892;
Die soziologische Staatsidee. Graz, 1892;
Социология и политика. М., 1895;
Основы социологии. СПб., 1899;
Социологические очерки. Од., 1899.