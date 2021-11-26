ГУМПЛОВИЧ ЛЮДВИГ

ГУМПЛОВИЧ ЛЮДВИГ - австрийский социолог и правовед .

Учил­ся в Кра­ко­ве и Ве­не. Пре­по­да­вал в университете Гра­ца (профессор с 1893 года). Ви­це- пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного ин­сти­ту­та со­цио­ло­гии в Па­ри­же (с 1895 года).

Об­ще­ст­вен­ные яв­ле­ния Гумплович объ­яс­нял с по­зи­ций со­ци­ал-дар­ви­низ­ма. Главный фак­тор бы­тия че­ло­ве­че­ст­ва, его веч­ный спут­ник - борь­ба лю­дей за су­ще­ст­во­ва­ние. Ис­то­рический про­цесс - ес­те­ст­вен­ный ход ве­щей. Он под­чи­ня­ет­ся оп­ре­де­лён­ным не­из­мен­ным за­ко­нам. Та­ко­вые есть лишь раз­но­вид­ность био­ло­гических за­ко­нов. Выс­ший за­кон ис­то­рии - по­сто­ян­ная и бес­по­щад­ная борь­ба. В ней все­гда силь­ней­шие по­бе­ж­да­ют сла­бей­ших. Сна­ча­ла это борь­ба ме­ж­ду ор­да­ми (груп­па­ми с весь­ма раз­ны­ми ан­тро­по­ген­ны­ми и эт­ни­че­ски­ми при­зна­ка­ми), да­лее - борь­ба рас, ко­то­рые трак­ту­ют­ся Гумпловичем не как соб­ст­вен­но био­ло­гические еди­ни­цы, но пре­имущественно как со­цио­куль­тур­ные об­ра­зо­ва­ния. Что­бы уп­ро­чить своё гос­под­ство, ра­сы-по­бе­ди­те­ли ор­га­ни­зу­ют го­су­дар­ст­во. При­зва­ние го­су­дар­ст­ва - дер­жать в по­ви­но­ве­нии по­вер­жен­ных. Оно есть ин­сти­тут на­си­лия мень­шин­ст­ва над боль­шин­ст­вом, ин­ст­ру­мент при­ну­ж­де­ния. На­ря­ду с этим го­су­дар­ст­во долж­но в из­вест­ной ме­ре по­кро­ви­тель­ст­во­вать сво­им чле­нам, на­де­лять их не­ко­то­ры­ми основными со­ци­аль­ны­ми бла­га­ми. Гумплович по­ри­цал тео­рию пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва, по­сколь­ку счи­тал оши­боч­ны­ми её прин­ци­пы сво­бо­ды и ра­вен­ст­ва.

Сочинения:

Race und Staat. В., 1875;

Das Recht des Nationalitäten und Sprachen in Österreich-Un­garn. Innsbruck, 1879; Rechtsstaat und Socia­lis­mus. Innsbruck, 1881;

Der Rassenkampf. Inns­bruck, 1883;

Grundriß der Sociologie. W., 1885;

Sociologie und Politik. Lpz., 1892;

Die sozio­lo­gische Staatsidee. Graz, 1892;

Со­цио­ло­гия и по­ли­ти­ка. М., 1895;

Ос­но­вы со­цио­ло­гии. СПб., 1899;

Со­цио­ло­ги­че­ские очер­ки. Од., 1899.