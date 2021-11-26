ГУМБОЛЬДТ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН
ГУМБОЛЬДТ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН - немецкий языковед, философ, государственный деятель Пруссии, член Королевской Прусской АН (1808).
Почетный член Петербургской АН (1832). Из прусской дворянской семьи. Брат А. фон Гумбольдта. В 1787-1789 годах учился в университетах Франкфурта-на-Одере и Гёттингена. В 1799-1801 годах в Испании исследовал язык и культуру басков. С 1802 года на дипломатической службе (посол при папском престоле в 1802-1808 годах, в Вене - с 1810 года, в Лондоне - в 1817-1818 годах), вместе с К.А. фон Гарденбергом представлял Пруссию на Венском конгрессе 1814-1815 годов. Деятельность Гумбольдта на посту директора Департамента культов и просвещения (1808-1810 годы) ознаменована основанием Берлинского университета (ныне Берлинский университет Гумбольдта), реорганизацией Прусской АН, реформой образования (введение методов И. Песталоцци и др.). Гумбольдт - один из авторов конституции Германского союза 1815-1866 годов, в 1815-1817 годах представлял Пруссию в его бундестаге. Назначенный в 1819 году министром сословных дел, выступил с критикой Карлсбадских соглашений 1819 года, что привело к его отставке.
Гуманистическое мировоззрение Гумбольдта сложилось на основе идей И.Г. Гердера (наличие в истории высших, духовных целей, включение деятельности индивида в бесконечное поступательное развитие человечества, народы как живые организмы во всемирной истории) и развивалось в 1790-1800-х годах в направлении классически-гармонического идеала И.В. Гёте и Ф. Шиллера (Гумбольдт был лично близок к обоим, в ряде работ разъяснял этический и эстетический смысл их поэзии). Трактат «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства» («Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen», 1792; полностью опубликован в 1851 году; руссский перевод 1898, 1985), написанный под впечатлением событий Французской революции, - рассуждение о политических условиях, призванных обеспечить свободное развитие индивида и народа: задачи государства сводятся Гумбольдтом лишь к защите внешних границ и обеспечению внутреннего правопорядка. «Тайна всего бытия» заключена, по Гумбольдту, в индивидуальности (личности, народа). Вся философия Гумбольдта может рассматриваться как характерология самобытных форм культуры, выражающих внутреннюю форму «духа народа»; сам Гумбольдт понимал её как антропологию (сохранился его «План сравнительной антропологии», 1795). В русле такой исторической характерологии находятся многочисленные работы Гумбольдта 1790-1800-х годов, посвящённые древнегреческой истории и культуре, в которой Гумбольдт, подобно И.И. Винкельману, Гёте и Шиллеру, видел осуществление идеала «гуманности».
Вершина научной деятельности Гумбольдта - его работы о языке, в которых нача́ла сравнительного языкознания неотделимы от философии языка и культуры. В трактате «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» («Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts»), опубликованном в качестве введения к работе «О языке кави на острове Ява» («Über die Kawi-Sprache auf der Insel Jawa», Bd 1-3, 1836-1839 годы), подчёркивается творческая природа языка: язык - не столько продукт деятельности (ergon), нечто созданное, сколько сама деятельность (energeia) духа, т. е. непрестанно совершающийся процесс порождения смысла, «орган, образующий мысль», «продукт языкового сознания нации»; в самой структуре языка (его «внутренней форме») воплощено определённое воззрение на мир («мировидение») того или иного народа.
Исследуя многочисленные языки, разные с точки зрения структуры, - баскский, австронезийские, языки североамериканских индейцев и др. (всего 32 языка, материал некоторых из них рассматривался им впервые), Гумбольдт наряду с А.В. Шлегелем и Ф. Шлегелем явился создателем типологии лингвистической. Гумбольдт впервые выделил инкорпорирующие языки, а также уточнил статус аморфных языков, переименовав их в корневые (смотри Типологическая классификация языков). Будучи по существу основоположником философии языка как самостоятельной дисциплины, Гумбольдт оказал большое влияние на развитие языкознания. Представителями гумбольдтианства в XIX-XX веках явились Х. Штейнталь, А.А. Потебня (концепция внутренней формы слова), Х.Г.К. фон дер Габеленц, К. Фосслер и др. В XX веке влияние его идей сказалось в американской этнолингвистике (Э. Сепир и Б.Л. Уорф), немецком неогумбольдтианстве (И.Л. Вайсгербер, Й. Трир), в России - в работах М.М. Бахтина и его последователей. В 1950-1960-х годах идеи Гумбольдта о творческом характере языка были актуализированы Н. Хомским.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Gesammelte Schriften. B., 1903-1936. Bd 1-17. B., 1968;
Werke. Darmstadt; B., 1960-1965. Bd 1–5;
Der Briefwechsel zwischen F. Schiller und W.von Humboldt / Hrsg. von A. Seidel. B., 1962. Bd 1–2;
Язык и философия культуры. М., 1985;
Избранные труды по языкознанию. 2-е изд. М., 2000.