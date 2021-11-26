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ГУЕ МИХАЭЛ ЯН ДЕ
ГУЕ МИХАЭЛ ЯН ДЕ - нидерландский арабист-текстолог и источниковед, член-корекспондент Петербургской АН.
С 1883 года профессор Лейденского университета. Критические издания трудов средневековых арабоязычных историографов и географов (Табари, Балазури, Истахри, Идриси, Ибн аль-Факих, Мукаддаси, Ибн Хордадбех, Масуди, Кудама, Якуби, Ибн Руста, Ибн Кутайба, Ибн Джубайр и др.), предпринятые лично Гуе и под его руководством, получили международное признание. Гуе опубликовал также работы о карматах и труд по истории Сирии. С 1897 года принимал участие в подготовке и публикации 1-го издания «Энциклопедии ислама».
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