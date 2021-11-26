ГАННОВЕР

ГАННОВЕР - историческая область в северо-западной Германии.

В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье тер­ри­то­рия Ганновера бы­ла ча­стью Сак­со­нии, по­сле раз­де­ла ко­то­рой (1181 год) ос­та­лась за сак­сон­ским гер­цо­гом как часть об­лас­ти Бра­ун­швейг (с середины XIII века - герцог­ст­во Бра­ун­швейг­ское). Тер­ри­то­ри­аль­ное яд­ро Ганновера при­над­ле­жа­ло Ка­лен­берг­ской вет­ви до­ма Вель­фов. С 1636 года Ганновера пе­ре­шёл во вла­де­ние кня­зей из Бра­ун­швейг-Лю­не­бург­ской вет­ви той же ди­настии. Гер­цог Эрнст Ав­густ (1676-1698 годы) по­лу­чил в 1692 году ти­тул кур­фюр­ста , его вла­де­ния ста­ли офи­ци­аль­но име­но­вать­ся Кур­бра­ун­швейг, или Кур­ган­но­вер. В 1705 году к Ганноверу бы­ло при­сое­ди­не­но гер­цог­ст­во Цел­ле. Кур­фюрст Ге­орг Люд­виг (1698-1727 годы), бу­ду­чи свя­зан род­ст­вен­ны­ми уза­ми с ди­на­сти­ей Стю­ар­тов, по Ак­ту о пре­сто­ло­нас­ле­дии 1701 года в 1714 году взо­шёл на английский пре­стол под име­нем Ге­ор­га I и ос­но­вал Ган­но­вер­скую ди­на­стию . С это­го вре­ме­ни Ганновер и Ве­ли­ко­бри­та­ния бы­ли свя­за­ны пер­со­наль­ной уни­ей, управ­ле­ние им осу­ще­ст­в­ля­ли ко­ро­лев­ские штат­галь­те­ры и Тай­ный со­вет.

В 1712-1719 годах к Ганноверу бы­ли при­сое­ди­не­ны гер­цог­ст­ва Бре­мен и Вер­ден, ку­п­лен­ные у Да­нии. В 1757-1758 и в 1803-1813 годы Ганновер ок­ку­пи­ро­ван Фран­ци­ей, в 1801 и 1805 годы - Прус­си­ей, в 1807-1813 годы юг Ганновера при­сое­ди­нён На­по­ле­о­ном I к Вест­фаль­ско­му ко­ро­лев­ст­ву.

Не­за­ви­си­мость Ганновера бы­ла вос­ста­нов­ле­на в 1813 году, на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов он был пре­вра­щён в ко­ро­лев­ст­во, его тер­ри­то­рия уве­ли­чи­лась за счёт Восточной Фрис­лан­дии, Хиль­дес­хай­ма, Лин­ге­на, Лип­пе­на и Гос­ла­ра. В 1833 году под влия­ни­ем Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года во Фран­ции в Ганновер бы­ла вве­де­на кон­сти­ту­ция. В 1837 году анг­ло-ган­но­вер­ская уния пре­кра­ти­лась, ко­роль Г. Эрнст Ав­густ (1837-1851 годы) от­ме­нил кон­сти­ту­цию, что ста­ло при­чи­ной ши­ро­кого об­ще­гер­ман­ско­го кон­сти­туционного дви­же­ния. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии в Ганновере был про­ве­дён ряд ре­форм, но при ко­ро­ле Ге­ор­ге V (1851-1866 годы) многие из них от­ме­не­ны. В хо­де ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года Ганновер был за­нят прусскими вой­ска­ми и в сентябре 1866 года объ­яв­лен про­вин­ци­ей Прус­сии, иму­ще­ст­во ко­ро­лей Ганновера бы­ло кон­фи­ско­ва­но прусским пра­ви­тель­ст­вом (об­ра­зо­ван так называемый Фонд Вель­фов). В 1866 году в Ганновере воз­ник­ла се­па­ра­ти­стская Гер­ман­ско-ган­но­вер­ская пар­тия («пар­тия Вель­фов»), имев­шая в рейхс­та­ге несколько де­пу­тат­ских мест и про­су­ще­ст­во­вав­шая до 1933 года (в 1947 году воз­ро­ди­лась под названием Германская пар­тия). По­сле 1945 года Ганновер был вклю­чён в британскую зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, 23.08.1946 года соз­да­на зем­ля Ганновер, 23.11.1946 года Ганновер стал ча­стью зем­ли Ниж­няя Сак­со­ния.

Иллюстрация:

Ган­но­вер. Но­вая ра­ту­ша. 1900-1913 годы. Архив БРЭ.

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