ГРАММОФОННАЯ ПЛАСТИНКА

ГРАММОФОННАЯ ПЛАСТИНКА (грампластинка), диск из специального материала - шеллака, целлулоида, поливинилхлорида («винила», впервые в 1930), на поверхности которого по спирали расположена канавка (дорожка) с механической записью звука.

Звук воспроизводится с помощью механических и электромеханических проигрывающих устройств ( грам­мо­фо­на , электрофона и др.). Изобретение граммофонной пластинки (и граммофона) немецким инженером Э. Берлинером (патент 1888) впервые сделало звукозапись доступной для широкой публики, а сама граммофонная пластинка со временем стала самым популярным носителем звука. С 1925 и до конца 1950-х годов граммофонные пластинки выпускались главным образом с числом оборотов 78 в минуту. В 1940-е годы началось производство так называемых долгоиграющих пластинок (часто используется сокращение LP, от английского long-play [record]) с 33 1/3 об/мин (реже - 45 об/мин). В 1980-90-е годы граммофонная пластинка была вытеснена компакт-диском и другими цифровыми носителями (в том числе компьютерными файлами аудиозаписи в различных форматах); интерес к граммофонной пластинке сохраняется среди ценителей аналоговых звукозаписи и звуковоспроизведения.

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