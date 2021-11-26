ГЕЛЬМГОЛЬЦ ГЕРМАН ЛЮДВИГ ФЕРДИНАНД

ГЕЛЬМГОЛЬЦ ГЕРМАН ЛЮДВИГ ФЕРДИНАНД - немецкий фи­зик, ма­те­ма­тик, фи­зио­лог, пси­хо­лог, акус­тик, член Бер­лин­ской Академии Наук (1871 год), Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1860 год), иностранный член Петербургской Академии Наук (1868 год).

Окончил Военно-медицинский институт в Берлине. В 1843-1848 годах работал военным врачом в Потсдаме. Профессор физиологии университетов Кёнигсберга, Бонна, Гейдельберга, с 1871 года профессор физики в Берлинском университете. С 1888 года директор Физико-технического института в Берлине. Изучал центральную нервную и мышечную системы. Обнаружил и исследовал теплообразование в мышце (1845-1847 годы), изучил процесс мышечного сокращения (1850-1854 годы). Впервые измерил скорость распространения нервного возбуждения по нерву лягушки (1850 год) и человека (совместно с российским учёным Н. И. Бакстом; 1867-1871 годы), определил скрытый период рефлексов.

Гельмгольц - один из создателей научных основ офтальмологии. Изучил анатомию и физиологию глаза, установил, что хрусталик представляет собой двояковыпуклую линзу, роговица - вогнутое зеркало, объяснил функции глазных мышц, явления близорукости и дальнозоркости, разработал методы подбора очков. В 1859-1866 годах развил учение о цветовом зрении, исходя из предположения о том, что в сетчатке глаза имеются три основных цветоощущающих элемента. Сконструировал ряд измерительных приборов (офтальмоскоп, маятник Гельмгольца и др.). Его именем назван НИИ глазных болезней в Москве (институт Гельмгольца).

Автор фундаментальных работ по физической и физиологической акустике: разработал теорию акустического резонанса, решил задачу об органной трубе, построил модель уха, исследовал характер воздействия на него звуковых волн, объяснил роль кортиева органа во внутреннем ухе. В области музыкальной акустики исследовал комбинационные тоны, создал резонансную теорию слуха (1863 год). Явление дис­со­нан­са объ­яс­нил на­ли­чи­ем бие­ний ме­ж­ду обер­то­на­ми в со­зву­чи­ях.

Гельмгольц внёс значительный вклад в развитие научной психологии. Он выдвинул концепцию восприятия, согласно которой воспринимаемый мир конструируется на основе анатомо-физиологических процессов ощущений с участием прошлого опыта и знания типичных условий восприятия. Деятельность Гельмгольца способствовала развитию исследований памяти, мышления и воли.

В 1847 году в работе «О сохранении силы» дал математическую запись закона сохранения энергии и показал всеобщность его выполнения, в том числе для процессов, происходящих в живых организмах. Гельмгольц - один из основоположников термодинамики. Впервые доказал применимость принципа наименьшего действия к тепловым, электромагнитным и оптическим явлениям, вскрыл связь этого принципа со вторым началом термодинамики. В 1882 году придал второму началу термодинамики форму, позволившую применять его к изучению химических процессов, ввёл понятие свободной энергии (Гельмгольца энергия) и связанной энергии. Заложил основы вихревого течения жидкости (1858 год). Автор работ (1868 год) по теории разрывных течений, важных для аэродинамики. Выдвинул принцип механического подобия и механизм образования и поведения морских волн. Рассмотрел некоторые теоретические вопросы управляемого воздухоплавания.

Гельмгольц выполнил важные работы по электричеству и магнетизму, оптике, геометрии. Он обнаружил колебательный разряд лейденской банки, развил теорию аномальной дисперсии, высказал идею атомарности электричества. Ему принадлежала инициатива (1881 год) проведения опыта по доказательству существования электромагнитных волн, поставленного Г. Герцем, а также попытка доказательства опытного происхождения аксиом геометрии.

Сочинения:

Wissenschaftliche Abhandlungen. Lpz., 1882–1895. Bd 1–3

Vorlesungen über theore­tische Physik. Lpz., 1897–1903. Bd 1–6

Hand­buch der physiologische Optik. 3. Aufl. Hamb., 1909–1911. Bd 1–3.

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