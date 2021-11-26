ФРАНКЛИН ДЖОН

Начало карьеры

Джон Франклин родился 15 апреля 1786 г. в г. Спилсби. Когда Ф. было 14 лет, он начал служить во флоте; был юнгой на каботажном судне. В 1801 – 1803 гг. участвовал в походе в Австралию, которую возглавил его дядя капитан Мэтью Флиндерс. В походе Ф. проводил гидрографические изыскания.

Участник Трафальгарской битвы, англо-американской войны. Получил ранение в сражении под Новым Орлеаном.

Научные походы

В 1818 г. Ф. стал командиром «Трента» в составе арктического плавания Д. Бахана, имевшей целью пересечь Северный Ледовитый океан через полюс и выйти к Берингову проливу. Экспедиция дошла до Шпицбергена, но затем вернулась, не достигнув результата.

В 1819 г. Ф. встал во главе сухопутной экспедиции в Канаду. Цель – совершить переход от Гудзонова залива до залива Коронейшен. Отряду удалось изучить более 800 км берега Северной Америки. На обратном пути большая часть экипажа погибла. Зимовку отряд провел на берегу Большого Невольничьего озера. К Гудзонову заливу остатки экспедиции вышли летом 1822 г.

Новая поездка пришлась на 1825 – 1827 гг. Отряд прошел до устья р. Макензи. Часть экспедиции во главе с Ф. изучила на западе североамериканское побережье, другая часть, которую возглавил Ф. Бичи – на востоке. Отряды возвратились на базу у Большого Медвежьего озера в сентябре 1826 г. В сентябре 1827 г. группа вернулась в Англию. Ф. за свои труды был удостоен производства в рыцари.

В 1828 – 1833 гг. Ф. командовал судном «Рейнбоу», ходил у греческого побережья. В 1837 – 1843 гг. являлся наместником Тасмании.

Трагическая экспедиция

После своего возвращения в Англию Ф. организовал экспедицию по поиску Северо-Западного прохода из Атлантического в Тихий океан. Экспедиция в составе судов «Террор» и «Эребус» отплыла 19 мая 1845 г. Только спустя три года правительство Англии забеспокоилось об участи отряда. На поиск экспедиции ушло почти 12 лет; в них принимали участие 39 отрядов. Во время спасательных действий была изучена большая часть Канадского Арктического архипелага, его проливы, многочисленные заливы и бухты.

Только в 1854 г. обнаружили следы пропавших экипажей. Отряд Дж. Рэем на п-ове Бутия Рэй наладил в контакт с местными жителями и добыл данные о людях Ф. Эскимос сообщил о белых людях, погибших от голода, занимавшихся каннибализмом.

В 1857 – 1859 гг. отряд Ф. Мак-Клинтока обнаружил вещи участников отряда и останки некоторых из них. Найденные записки свидетельствовали о вмерзании судов во льды. Ф. скончался 11 июня 1847 г., как и остальные участники экспедиции, которые погибли от голода, холода и болезней. Могила Ф. не была найдена.

В найденном отчете видно, что Ф. удалось найти проливы Веллингтон, Пил и Франклин, о-в Корнуоллис, западный берег о-а Девон, восточный берег о-ва Принц Уэльский, западное и восточное взморье о-ва Кинг-Уильям.

Семья

Жена – леди Джейн Франклин.