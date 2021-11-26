ДЖЕЙМС УИЛЬЯМ
ДЖЕЙМС, ДЖЕМС (James) УИЛЬЯМ - американский психолог и философ, один из основателей научной психологии.
Один из основателей научной психологии. Потомок ирландских эмигрантов, старший из 5 детей известного теолога Генри Джеймса Старшего, брат писателя Г. Джеймса. Окончил Гарвардский университет (доктор медицины, 1869). После трёхлетнего кризиса (Джеймс страдал депрессией, будучи не в состоянии разрешить противоречие между естественно-научным и религ. пониманием человека) начал преподавать в Гарварде (с 1873) анатомию и физиологию, затем психологию (в 1876 году основал первую в США лабораторию экспериментальной психологии) и философию.
В 1890 году опубликовал прославившую его книгу «The principles of psychology» (vol. 1-2; в русском переводе «Научные основы психологии», 2003 год), в которой систематизировал основные разделы психологической науки, внеся особый вклад в разработку проблем сознания, эмоций, воли и личности. Джеймс рассматривал психическую жизнь как активность, направленную на приспособление к среде, став одним из основателей функционализма в психологии. В акте самосознания человек обнаруживает в себе непрерывно меняющиеся целостные состояния («поток») сознания, в каждом из которых он выступает как субъект, познающий Я, выделяющий из этого потока ощущений, эмоций и мыслей себя как объект, как «моё, принадлежащее мне», то есть познаваемое, «эмпирическое Я», или личность. Последняя включает «физическую личность» (тело, одежда, дом и тому подобное), «социальную личность», ориентированную на признание со стороны других людей (социальная личность множественна и включает роли социальные, с которыми идентифицируется человек, - друг, отец, подчинённый и тому подобное), и «духовную личность» (идеалы, мысли, чувство внутренней активности и тому подобное). Среди важнейших характеристик личности Джеймса ввёл в психологию понятия «самооценка», «самоуважение», «самотождественность». Согласно предложенной им периферической теории эмоций (так называемая теория Джеймса - Ланге), эмоции отражают произошедшие чуть ранее физиологические изменения, связанные с рефлекторной реакцией на воспринятое (мы огорчены, потому что плачем, испуганы, потому что дрожим, и тому подобное). Эта теория нескольких десятилетий определяла развитие психологии эмоций, пока не получила экспериментального опровержения. В психологии воли впервые поставил вопрос о механизмах перехода от представлений к произвольным действиям. Явившись одним из инициаторов психологического изучения феноменов парапсихологии, спиритизма, религиозного опыта как состояния сознания, Джеймс пришёл к выводу, что обычное сознание человека подобно маленькому острову среди океана многообразных возможностей человеческой психики.
В 1890-е годы центр интересов Джеймса сместился в сторону философии. Вслед за Ч.С. Пирсом Джеймс развивает концепцию прагматизма, согласно которой ценность любых идей, теорий и систем представлений связана с теми следствиями, которые вытекают из них для практической жизни. Представления, которые считаются истинными, соответствуют не «объективной реальности», а успешным результатам их применения на практике, выполняя ценностную и направляющую функции по отношению к деятельности человека. В частности, истинными следует считать религиозную веру, веру в свободу человека, «мелиоризм» - позицию, противопоставленную крайностям оптимизма и пессимизма, согласно которой будущее человека находится в его руках.
«Радикальный эмпиризм» Джеймс исходит из понятия «чистого опыта» как нераздельного единства духовного и материального, души и тела, субъекта и объекта. В процессе познания этот целостный «поток жизни» в целях практического удобства разделяется на части (физические и психические объекты и тому подобное), и познание выступает как установление внешних отношений между этими разъединёнными частями опыта. Сознание, выполняющее важную познавательную функцию, не является особой субстанцией: прообразом понятия «духа» Джеймс считал обычный процесс дыхания, так что вместо «я мыслю» можно было бы сказать «я дышу». Незамкнутая и незавершённая «плюралистическая Вселенная» предстаёт нам во множестве форм, и разные виды упорядочивания опыта отличаются только своей относительной практической ценностью.
В трудах по педагогике Джеймса рассматривал процесс воспитания как организацию стремлений и навыков человека в определённые формы поведения, исходя при этом из решающего влияния инстинктов и эмоций. Выступал как убеждённый противник формальных приёмов обучения, не затрагивающих глубины психической жизни учащихся. Эти воззрения Джеймса получили развитие в прагматистской педагогике.
В 1900-х годах Джеймс много путешествовал по Европе и США, выступал с лекциями, в основном на философские темы. Эдинбургский (1902) и Гарвардский (1903) университеты присудили ему степень доктора права. Джеймс оказал огромное влияние на психологию; в числе философов, опиравшихся на его идеи, были Дж. Дьюи, Дж.Г. Мид, Э. Гуссерль, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и другие.
Сочинения:
Беседы с учителями о психологии. М., 1902. М., 1998;
The meaning of truth. N. Y., 1909;
Прагматизм. СПб., 1910; Психология. 6-е изд. СПб., 1911. М., 1991;
Вселенная с плюралистической точки зрения. М., 1911;
Essays in radical empirism. N. Y., 1912;
Введение в философию. Берлин, 1923. М., 2000;
Многообразие религиозного опыта. СПб., 1993;
Воля к вере. М., 1997.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.