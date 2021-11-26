ДРИНОВ МАРИН СТОЯНОВ

ДРИНОВ МАРИН СТОЯНОВ - болгарский историк, общественный деятель.

Окончил училище в родном городе. В 1858-1861 годах обучался в Киевской духовной семинари. В 1865 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1865 года в библиотеках Праги, Вены, Парижа, Женевы и Рима собирал материалы по истории Болгарии. В 1867-1869 годах жил в Праге. В 1869 году стал одним из основателей и первым председателем Болгарского книжного общества в городе Брэила (будующая Болгарская Академия наук).

В Московском университете защитил магистерскую диссертацию «Заселение Балканского полуострова славянами» (1872 год) и докторскую диссертацию «Южные славяне и Византия в Х веке» (1876 год). Доцент (1873 год), профессор славяноведения (1876 год) Харьковского университета. После освобождения Болгарии вернулся на родину. В период временного русского управления советник канцелярии кязя В. А. Черкасского, в 1877-1878 годах вице-губернатор города Софии (по предложению Дринова в 1879 году София стала столицей Болгарии). В 1878-1879 годах министр народного просвещения и духовных дел временного правительства Болгарии, советник комиссара князя А. М. Дондукова-Корсакова . Участвовал в разработке Тырновской конституции Болгарии. Разработал проект Государственного совета (1881-1883 годы). Основатель Народной библиотеки в Софии. С 1881 года жил в Харькове. Действительный член (1869 год), почетный член (1898 год) Болгарского книжного общества, почетный член Сербского научного сообщества (1881 год) и Сербской академии наук и искусств (1892 год), член-корреспондент Российской академии наук (1898 год). Основатель, секретарь (1877 год) и председатель (1890-1906 годы) Историко-филологического общества в Харькове.

Автор около 100 научных исследований, посвященных истории болгар и Православия в Болгарии.

В конце 1866 года в Стамбуле в газете «Время» была опубликована его 1-я статья «Страшны ли для нашего народа фанариоты и иезуиты?». В 1867-1869 годах, во время проживания в Праге, написал «Исторически преглед на българската църква от самото и начало и до днес» (Виена, 1869 год).

Наиболее значимые произведения Дринова: Отец Паисий: Неговото време, неговата история и учениците му // Периодическо списание на Бълг. книжовно друштво. София, 1871. Кн. 4. С. 3-26; Три грамоти, дадени от императора Василий II на бълг. архиепископ Йоан около 1020 лято // Там же. 1873. Кн. 7-8. С. 14-25; Въпрос за Българската и Сръбската църква пред съдилищата на Лионския събор в 1274 году. // Там же. С. 25-42; Българе и Константинопольская патриархия // Беседа. М., 1871. С. 324-359; О некоторых трудах Димитрия Хоматиана как историческом материале. СПб., 1895.

В отличие от других деятелей болгарского возрождения придерживался мнения, что следует отделять легенды от достоверных фактов. Особенно Дринова интересовала миссия святого просветителей Кирилла и Мефодия , но фундаментального исследования по данной теме он не успел сделать, только поднял вопросы в других работах, например: «За новобългарското азбуке» (1870 год), «Новы церковно-славянский памятник с упоминанием о славянских первоучителях» (1885 год), «Как са почитали старите българи паметта на славянските първоучители и техните ученици?» (1894 год).

Сочинения:

Чолов П. М. Дринов: Биобиблиогр. указ. и докум. наследство, 1838-1906. София, 1990.

Дополнительная литература:

Попруженко М. Г. М. С. Дринов: (Очерк из истории возрождения болг. народа). Х., 1908;

Почесть: Сб. ст. по славяноведению, посвящ. проф. М. Дринову. Х., 1908;

Дуйчев И. М. Дринов като историк на Българската църква // Църковен вестн. София, 1956. № 11. С. 2-3

Иллюстрация:

М. Дринов. Фотография. Начало ХХ века. Архив ПЭ.