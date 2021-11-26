ДИСТЕРВЕГ ФРИДРИХ АДОЛЬФ ВИЛЬГЕЛЬМ

ДИСТЕРВЕГ (Diesterweg) ФРИДРИХ АДОЛЬФ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий педагог , древней философии.

Учил­ся в университетах в Гей­дель­бер­ге, Хер­бор­не и Тю­бин­ге­не. В 1811-1820 годы пре­по­да­вал фи­зи­ку и ма­те­ма­ти­ку в сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях в Ворм­се, Франк­фур­те-на-­Май­не и Эль­бер­фель­де; ди­рек­тор учи­тель­ских се­ми­на­рий в Мёр­се (1820-1832), Бер­ли­не (1832-1847). Из­да­вал пе­да­го­гиче­ский журнал «Rheinis­che Blät­ter…» (1827-1866) и «Pädagogisches Jahrbuch» (1851-1866). Дистервег стре­мил­ся к объ­е­ди­не­нию немецкого учи­тель­ст­ва; в 1831-1841 годы соз­дал в Бер­ли­не 4 учи­тель­ских об­ще­ст­ва, в 1848 году из­бран председатель Все­об­ще­го немецкого учи­тель­ско­го сою­за. В ию­ле 1848 года вме­сте с де­пу­та­та­ми ле­вой фрак­ции прусского Национального со­б­ра­ния под­пи­сал «За­пис­ку 23», ав­то­ры ко­то­рой вы­сту­па­ли про­тив со­слов­ных и национальных ог­ра­ни­че­ний в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния , про­тив кон­фес­сио­наль­но­го обу­че­ния и опе­ки Церк­ви над шко­лой. В 1847 году от­стра­нён от долж­но­сти, в 1850 году уво­лен прусским пра­ви­тель­ст­вом в от­став­ку «за опас­ное воль­но­дум­ст­во»; про­дол­жал литературную и об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическую дея­тель­ность.

По­сле­до­ва­тель И. Пес­та­лоц­ци , Дистервег раз­де­лял идеи об­ще­че­ло­ве­че­ско­го вос­пи­та­ния. Вы­дви­нул и обос­но­вал прин­ци­пы соз­да­ния мас­со­вой народной шко­лы. Ав­тор свыше 20 учеб­ни­ков и ру­ко­водств по ма­те­ма­ти­ке, немецкому язы­ку, ес­те­ст­во­зна­нию, гео­гра­фии, ас­тро­но­мии. В 1835 году опуб­ли­ко­ван основной труд Дистервега «Ру­ко­во­дство к об­ра­зо­ва­нию не­мец­ких учи­те­лей» в двух то­мах (русский перевод: 1913 года под названием «Ру­ко­вод­ство для не­мец­ких учи­те­лей» (со­кра­щён­ное издательство); 1956 года (рас­ши­рен­ное издательство)).

Основными прин­ци­па­ми вос­пи­та­ния Дистервег счи­тал при­ро­до­со­об­раз­ность (na­tur­ge­mas­sheit) и куль­ту­ро­со­об­раз­ность (kul­tur­ge­massheit). Под при­ро­до­со­об­раз­но­стью по­ни­мал воз­бу­ж­де­ние вро­ж­дён­ных за­дат­ков ре­бён­ка в со­от­вет­ст­вии с за­ло­жен­ным в них стрем­ле­ни­ем к раз­ви­тию. Тре­бо­ва­ние куль­ту­ро­со­об­раз­но­сти у Дистервега оз­на­ча­ло не­об­хо­ди­мость учи­ты­вать в вос­пи­та­нии ис­то­ри­че­ски дос­тиг­ну­тый уро­вень куль­ту­ры и вос­пи­тательный иде­ал об­ще­ст­ва. Дистервег пси­хо­ло­ги­че­ски обос­но­вал впер­вые вы­ра­жен­ные Я.А. Ко­мен­ским пра­ви­ла: «от близ­ко­го к да­лё­ко­му», «от про­сто­го к слож­но­му», «от бо­лее лёг­ко­го к бо­лее труд­но­му», «от из­вест­но­го к не­из­вест­но­му». Раз­ра­бо­тал ди­дак­ти­ку раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния, сфор­му­ли­ро­вав её основные тре­бо­ва­ния в ви­де 33 за­ко­нов и пра­вил.

Сочинения:

Sämtliche Werke. B., 1956-2003. Bd 1-17;

Избр. пе­да­го­ги­че­ские соч. / Сост. В. А. Ро­тен­берг. М., 1956.

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