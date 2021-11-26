ДЕССУАР МАКС
ДЕССУАР (Dessoir) МАКС - немецкий философ и психолог.
Изучал философию и медицину в университетах Берлина и Вюрцбурга. Профессионального Берлинского университета (1897-1935). Стал одним из основоположников так называемого общего искусствознания, противопоставленного им в качестве описат. позитивной науки эстетике как оценочной дисциплине. С 1906 года издавал журнал «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft». В области психологии занимался критическим исследованием так называемых оккультных феноменов, введя для их обозначения термин «парапсихология».
Сочинения:
Очерк истории психологии. СПб., 1912;
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. 2. Aufl. Stuttg., 1923;
Der Okkultismus in Urkunden. B., 1925. Bd 1–3 (Hrsg.);
Das Ich, der Traum, der Tod. 2. Aufl. Stuttg., 1951;
Vom Jenseits der Seele. 6. Aufl. Stuttg., 1967;
Vom Diesseits der Seele. 6. Aufl. Stuttg., 1979.