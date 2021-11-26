ДЕПЕРЕ ПРАВИЛО

ДЕПЕРЕ́ ПРА́ВИЛО - закон филогенетического роста, эмпирическое обобщение данных о характере исторического развития отдельных систематических групп.

Сфор­му­ли­ро­ва­но французским па­лео­нто­ло­гом Ш. Де­пе­ре в 1907 году; ут­вер­жда­ет, что в ка­ж­дой фи­ло­ге­не­тической ли­нии на­блю­да­ет­ся тен­ден­ция к уве­ли­че­нию раз­ме­ров те­ла ор­га­низ­мов, то есть раз­ви­тие идёт от мел­ких пред­ко­вых ви­дов ко всё бо­лее круп­ным. По­сле дос­ти­же­ния кри­тических раз­ме­ров и на­ру­ше­ния про­пор­ций те­ла про­ис­хо­дит вы­ми­ра­ние груп­пы. В дей­ст­ви­тель­но­сти Депере правило име­ет мно­го ис­клю­че­ний и при­ме­ни­мо лишь к не­ко­то­рым фи­ло­ге­не­тическим ли­ни­ям. Депере правило воз­во­дит отдельные фи­ло­ге­не­тические яв­ле­ния в ранг об­щей эво­лю­ци­он­ной за­ко­но­мер­но­сти и ос­но­ва­но на при­зна­нии не­ко­ей не­за­ви­си­мой от ма­те­ри­аль­ных взаи­мо­дей­ст­вий внутренней тен­ден­ции раз­ви­тия. Депере правило ино­гда на­зы­ва­ют так­же за­кон про­грес­си­рую­щей спе­циа­ли­за­ции (сфор­му­ли­ро­ван Де­пе­ре), со­глас­но ко­то­ро­му груп­па ор­га­низ­мов, всту­паю­щая в про­цес­се эво­лю­ции на путь спе­циа­ли­за­ции, не­из­беж­но долж­на ид­ти ко всё бо­лее глу­бо­кой и уз­кой спе­циа­ли­за­ции, вслед­ст­вие че­го вы­ми­ра­ет. Ана­ло­гич­ные эм­пи­рические обоб­ще­ния бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны американским па­лео­нто­ло­гом Э. Ко­пом (сморти Ко­па пра­ви­ло).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)