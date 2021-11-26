Дебидур (фр. Debidour), Антонен (полное имя ‒ Эли Луи Марк Мари Антонен) (31.01.1847, Нонтрон ‒ 21.02.1917, Париж)

Дебиду`р (фр. Debidour), Антонен (полное имя — Эли Луи Марк Мари Антонен) (31.01.1847, Нонтрон — 21.02.1917, Париж) — французский историк. Учился в Эколь Нормаль; в 1868—1878 преподавал историю в различных лицеях и занимался научными исследованиями ( история Франции эпохи Средневековья и Нового времени); участвовал добровольцем во Франко-германской войне 1870— 1871. В 1877 опубликовал первую работу — диссертацию об анжуйской фронде XVII в. (La fronde angevine, tableau de la vie municipale au XVII siècle). В 1879 Д. возглавил кафедру географии, а в 1880 — кафедру истории в университете Нанси, занялся изучением европейской дипломатии в период между Венским и Берлинским конгрессами. В 1891 в Париже вышел его труд «Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814—1878)» («Histoire diplomatique de l’Europe (1814—1878) depuis l’ouverture du Congrès de Vienne jusqu’à la clôture du Congrès de Berlin». Vol. 1—2; неоднократно издавался на русском языке), сразу же принесший автору известность и признание в научных кругах. В работе, содержавшей богатейший фактический материал, Д. обосновал идею «европейского равновесия» как определяющую в развитии международных отношений в Европе. Он также уделил внимание национально-освободительным движениям и революциям, которые оценивал как явления прогрессивные, и указывал на необходимость изучения их влияния на развитие международных отношений и дипломатии. С 1891 продолжительное время Д. занимал пост главного инспектора народного образования во Франции; в 1906 в Сорбонне возглавил кафедру истории христианства в Новое время. Придерживался либеральных взглядов, являлся сторонником отделения церкви от государства и свет­ского образования. Продолжил исследования в области международных отношений; в 1916—1917 опубликовал двухтомник под общим заголовком «Дипломатическая история Европы от Берлинского конгресса до наших дней» («Histoire diplomatique de l’Europe depuis l’ouverture du Congrès de Berlin jusqu’à nos jours (i. e. 1878—1916)»). Перу Д. принадлежит также одна из первых обобщающих работ о Первой мировой войне. Друг. соч.: Précis de l’histoire de l’Anjou jusqu’à la révolution de 1789. Рaris, 1878; Histoire de Du Guesclin. Рaris 1880; Etudes critiques sur la révolution, l’empire et la période contemporaine. Рaris, 1886; Histoire des rapports de l’église et de l’état en France de 1789 à 1870. Рaris, 1898; L’église catholique et l’état sous la Troisième République (1870— 1906). Vol. 1—2. Рaris, 1906—1909; Vers la grande guerre 1914—1916. Рaris, 1917. Дипломатическая история Европы. Священный союз от Венского до Берлинского конгресса. 1814—1878 / Пер с фр. Т. 1—2. Ростов-на-Дону, 1995. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.