БРИТАНСКИЕ АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Шотландская антарктическая экспедиция

В 1902 – 1904 гг. состоялась антарктическая экспедиция под руководством У.С. Брюса в море Уэдделла. Финансовая сторона – 36 тыс. фунтов (частные инвестиции семьи Коутс). Научный состав – шесть человек.

Цели – промер глубин Южного океана, работы по метеорологии, геологии, биологии, топографии, создание зимовочной станции.

2 ноября 1902 г. «Скотия» вышла из Труна. 3 февраля 1903 г. экипаж был уже у Южных Оркнейских островов. 22 февраля прибыли к морю Уэдделла. Зазимовали на Южных Оркнейских островах. Здесь была построена станция, обслуживание которой было передано Аргентине. В марте 1903 г. У.С. Брюс вновь отправился в путь. Была найдена Земля Коутса (восточная граница моря Уэдделла). 21 июля 1904 г. «Скотия» вернулась домой. Итоги – собраны 1100 видов животных, открыта Земля Коутса.

Экспедиция «Терра Нова»

В 1910 – 1913 гг. Р. Скотт организовал экспедицию по изучению Земли Виктории, западной части Трансантарктического хребта и Земли Эдуарда VII. Финансовая сторона – 50 тыс. фунтов (частные инвестиции, правительство Англии). Состав экспедиции – два отряда: научный (Р. Скотт), судовой (Э. Эванс); всего – 65 человек.

15 июля 1910 г. «Терра Нова» вышла из Кардиффа на юг. 1 декабря легли в дрейф. 10 декабря пересекли Южный полярный круг. 4 января 1911 г. «Терра Нова» подошла к о-ву Росса. Отряд расположился на мысе Эванс, приступил к закладке складов и научным работам. Осенью 1911 г. приступили к покорению Южного полюса. 5 января 1912 г. вышли на 88° ю.ш., а 17 января – к полюсу (спустя 34 дня после команды норвежца Р. Амундсена). На обратном пути все пятеро покорителей полюса погибли. 12 ноября 1912 г. экспедиция нашла палатку и тела. 22 января 1913 г. «Терра Нова» покинула пролив Мак-Мердо и отправилась в Новую Зеландию.

Итоги – покорение Южного полюса (вторые после норвежцев).

Имперская трансантарктическая экспедиция

В 1914 – 1917 гг. состоялась вторая антарктическая экспедиция Э. Шеклтона, вошедшая в историю как последнее великое путешествие «Золотого века полярных исследований». Состав экспедиции – два отряда: первый – во главе с Э. Шеклтоном (28 человек) и второй – под руководством Э. Макинтоша (28 человек). Финансовая сторона путешествия – 50 тыс. фунтов (в основном пожертвования частных инвесторов).

Первый отряд. Выйдя на «Эндьюрансе» из Плимута 8 августа 1914 г., экспедиция прошла Южную Георгию, Грютвикен и добралась до ледовых полей. Здесь было решено лечь в дрейф. 27 октября 1915 г. экипаж покинул корабль из-за давления льда. Несколько месяцев люди жили в организованном «Лагере Терпения». 9 апреля 1916 г. группа Э. Шеклтона отправилась к о-ву Десепшен, затем – в Южную Георгию.

Второй отряд. 15 декабря 1914 г. группа Э. Макинтоша вышла из Сиднея на «Авроре». У мыса Эванс судно вмерзло в лед, затем – унесло в океан. Команда высадилась на берег, начала закладку складов. 21 ноября 1915 г. «Аврора» пересекла Южный полярный круг, а 3 апреля 1916 г. «Аврора» прибыла в Порт-Чалмерс. Погрузив на борт второй отряд, «Аврора» 20 января 1917 г. отбыла в Новую Зеландию.

Итоги – достигли 76°58' ю.ш., но к заливу Фазеля не вышли.

Экспедиция Шеклтона – Роуэтта

В 1921 – 1922 гг. состоялась третья антарктическая экспедиция Э. Шеклтона. К этому времени Э. Шеклтон уже дважды изучал этот континент. Финансовая сторона – средства Дж.К. Роуэтта. Планировалось проплыть вокруг Антарктики, описать 2000 миль ее побережья, проверить достоверность существования Дауэрти, архипелага Нимрод и Туанаки.

17 сентября 1921 г. «Квест» отправился в Кейптаун. 4 января 1922 г. экипаж был у Грютвикена (на следующий день Э. Шеклтон скончался; экспедиция была продолжена). 4 февраля «Квест» вышел к паковому льду. На 69°17' ю.ш. экипаж принял решение повернуть обратно. Повторная попытка пробиться на юг так же не увенчалась успехом. 6 апреля «Квест» прибыл в Южную Георгию. Итоги – собраны зооботаническая и геологическая коллекции.

Экспедиция Британского содружества

В 1955 – 1958 гг. была предпринята Трансантарктическая экспедиция по пересечению по суше Антарктиды. Финансовая сторона – 700 тыс. фунтов (средства правительств Англии, Австралии, Южно-Африканского Союза, Новой Зеландии, Королевского географического общества, фондов Гревса и Эвереста). Состав экспедиции – два отряда: группа В. Фукса (база «Шеклтон») и группа Э. Хиллари (база «Скотт»).

14 ноября 1955 г. экспедиция двинулась в путь. По прибытию на место, начались научные работы и закладка складов. Группа В. Фукса должна была следовать на гусеничных тракторах через Антарктиду, а с другой стороны материка Э. Хиллари заложить склады для прохода группы В. Фукса.

24 ноября 1957 г. начался поход. Вопреки планам, 4 января 1958 г. Э. Хиллари добрался до базы «Амундсен – Скотт» и стал третьим человеком в истории, который дошел до Южного полюса по суше. Э. Хиллари предложил по радио В. Фуксу завершить экспедицию на полюсе, но В. Фукс был против. 19 января В. Фукс добрался до Южного полюса, когда Э. Хиллари уже улетел на самолете. В. Фукс продолжил свой путь по маршруту, проложенному Э. Хиллари. К базе «Скотт» группа В. Фукса вышла 2 марта 1958 г. За 99 дней было пройдено 2158 миль.

Итоги – в первые пересечена Антарктика, определены сейсмометрические мощности Антарктиды, получены достоверные данные о толщине ледникового покрова на расстоянии более 3000 км, исследованы оазисы в горах моря Росса, ледники Трансантарктических гор, ледник Бирдмора.