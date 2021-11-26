БРАНСФИЛД ЭДВАРД

Ранние годы и военная служба

Точная дата рождения Эдварда неизвестна. Сохранились сведения о том, что Б. родился в 1785 г. Место рождения – г. Корк.

В 1803 г. Б. призвали на военную службу в Королевский военно-морской флот. Плавал на HMS Ville de Paris. Участник Трафальгарского сражения (1805). С 1816 г. – рулевой.

В 1819 г. Б. переведен на HMS Andromache, который являлся флагманом королевской эскадры, дислоцировавшейся на западных берегах Южной Америки (Чили). Побывал у Южных Шетландских о-вов, занимался их описанием. 30 января 1820 г. Б. открыл северную оконечность Антарктического пол-ва – пол-ов Тринити.

Антарктида

В январе 1819 г. «Williams» под командованием У. Смита следовал в пролив Дрейка. 19 февраля 500 милях на юг от мыса Горн были открыты неизвестные острова. 16 октября 1819 г. У. Смит высадился на о-ве Кинг-Джордж, тем самым первым ступил на землю Антарктики. Были картографированы около 160 миль береговой линии.

На этом исследование новых земель не прекратилось. В задачу Б. входило изучение вновь открытых земель, их описание. Он получил назначение капитаном «Williams». У. Смит стал рулевым. 16 января 1820 г. экипаж вышел к о-ву Ливингстон, после чего повернул на восток-северо-восток. Было произведено картографирование островов, которые впоследствии были названы Южными Шетландскими о-вами. 22 января экспедиция оказалась у крайней северной точки самого большого острова архипелага, получившего имя Кинг-Джордж в честь короля Георга III. Корабль обошел остров, после чего совершил плавание вдоль южных берегов Южных Шетландских о-вов, достигнув о-ва Десепшен. Минуя о-в Обмана, Б. отправился на юг, пройдя пролив, получивший его имя, и 30 января вышел к о-ву Тауэр и северной оконечности Антарктического пол-ва. Полуостров получил наименование Тринити.

Из-за напряженной ледовой обстановки корабль отправился на северо-восток. Здесь были обнаружены о-ва Кларенс и Элефант, которые являются самыми северными островами архипелага Южные Шетландские острова. Дальнейшие поиски были безрезультатны. 15 апреля 1820 г. экипаж возвратился в Вальпараисо.

Стараниями Б. обнаруженные земли были объявлены владениями Британии. Б. отправил судовой журнал в Адмиралтейство, но по пути он был утерян, что породило споры о вкладе Б. в сделанные открытия.

Дальнейшая судьба

Служба у берегов Чили не принесла Б. повышения. Вернувшись на Родину в 1821 г., Б. был отправлен в запас.

Поступил на службу в торговый флот.

Умер Б. 31 октября 1852 г. в Брайтоне.