БЕЙКЕР Сэмюэл Уайт

Английский исследователь бассейна реки Нил .

В 1862 поднялся вверх по р. Атбаре, прошел через северную Эфиопию к Голубому Нилу, спустился вниз по реке до г. Хартума и поднялся затем по Белому Нилу до Гондокоро, где в 1863 встретился с Дж. Х. Спиком и Дж. О. Грантом.

В 1864 открыл второй исток Белого Нила — оз. Альберт и исследовал его северное побережье. Открыл водопады Мерчисон на р. Виктория-Нил.

В 1869 возглавлял военную экспедицию по завоеванию южных областей Судана.

Сочинения:

Альберт-Ньянца, большой водоем Нила и исследования истоков Нила. В 2 т. (Русский перевод 1875).

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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