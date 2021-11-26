АРИС Анри (фр. Harrisse)

Историк, библиограф и знаток международного права .

Ребенком был привезен в США , получил образование в университете Южн. Каролины. Практиковал как юрист, познакомился в Нью-Йорке с С. Барлоу, который сумел заинтересовать А. периодом открытия и освоения Америки. Работы А. составляют 30 томов и несколько памфлетов . Среди них — «Описание работ по Америке. 1492–1551» (1866), «Заметки по истории, библио­графии и картографии Новой Франции и сопредельных стран» (1872), «История Христофора Колумба, предписываемая его сыну Фернанду» (1875), «Жан и Себастьян Кабот, их происхождение и путешествия» (1882), «Корте-Реаль и их путешествия в Новый Свет» (1883), «Христофор Колумб, его происхождение, жизнь, путешествия, семья» (1884–1885), «Открытие Северной Америки» (1892), «Америго Веспуччи» (1895), «Джон Кабот: первооткрыватель Северной Америки и его сын Себастьян» (1896). В 1869 Арис вернулся в Париж, где занимался юридической практикой и продолжал свои исследования, которые сыграли важную роль в формировании историографии эпохи великих географических открытий и путешествий. В 1870 Арис работал в архивах и библиотеках Севильи, куда он переехал во время осады в ходе Франко-прусской войны 1870-1872 гг. Парижа. В 1872 в Париже он опубликовал «Заметки о библиографии Новой Франции». На протяжении 30 лет постоянно работал по ранней американской истории, изучая путешествия Колумба, Веспуччи, Кабота и Корте Реала. Он писал на французском, английском, испанском и нескольких других языках. Был награжден орденом Почетного легиона .

Автор статьи: Коленеко В.А.