АНОТО, Габриэль (Hanotaux, Gabriel)

Французский государственный и политический деятель, историк, член Французской академии (с 1897).

Учился в парижской Школе права, где получил степень лиценциата, а также в Эколь-де-Шарт. Стал преподавателем Школы высших исследований в 1880. В 1879 поступил на службу в министерство иностранных дел, где возглавлял архивное управление министерства. В 1885 — советник посольства в Константинополе . В 1886 избран в палату депутатов от умеренных республиканцев В 1894–1898 — министр иностранных дел. В этот период Франция усилила свое присутствие в Африке, что привело к обострению отношений с Англией, и сделала важные шаги к заключению союза с Россией. В 1920–1923 был делегатом от Франции в Лиге наций . По политическим взглядам А. принадлежал к консервативным республиканцам. Много писал по политической истории и международным отношениям. В его сочинениях заметны антибританские настроения. Исторические работы А., опирающиеся на большой архивный материал, посвящены средневековой и новой истории Франции. Получил известность как автор подробной биографии кардинала Ришелье и четырехтомной истории современной Франции (1871–1900), А. был редактором коллективного труда по истории французской нации в 15 томах.

Сочинения:

История Парижской Коммуны. М.: Наука, 1971;

Etudes historiques sur le XVI et le XVII-e siècles en France. P. 1886;

Histoire du cardinal de Richelieu. Nouv. ed. t. 1–6, P. 1932–1947;

Histoire de la fondation de la Troisième republique. T. 1–4, nouv. ed. Paris,1920–1926;

Fachoda. P., 1909;

Histoire illustré de la guerre 1914, Paris. 1915–1926 L’affaire de Madagascar. P., 1896.