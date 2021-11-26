ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1867 ГОДА

ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1867 ГОДА - ди­пло­ма­тический акт, уре­гу­ли­ро­вав­ший люк­сем­бург­ский во­прос.

При­нят кон­фе­рен­ци­ей ев­ропейских дер­жав, про­хо­див­шей 7-11 мая в Лон­до­не. По­сле окон­ча­ния ав­ст­ро- прус­ской вой­ны 1866 года и рас­па­да Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 Фран­ция, стре­мясь не до­пус­тить даль­ней­ше­го уси­ле­ния Прус­сии, по­пы­та­лась при­об­ре­сти у ко­ро­ля Ни­дер­лан­дов Виль­гель­ма III за 5 млн. гуль­де­нов не вхо­див­шее больше в Германский со­юз и не свя­зан­ное до­го­во­ром с Прус­си­ей Великое гер­цог­ст­во Люк­сем­бург, ко­то­рым ни­дерландский ко­роль вла­дел на пра­вах лич­ной унии. Виль­гельм III со­гла­сил­ся ус­ту­пить Фран­ции гер­цог­ст­во, на­де­ясь, что вза­мен она га­ран­ти­ру­ет ему пра­ва на не­ог­ра­ни­чен­ное вла­де­ние Лим­бур­гом (см. Лон­дон­ский до­го­вор 1831 ). Прус­сия вся­че­ски пре­пят­ст­во­ва­ла сдел­ке и не вы­во­ди­ла свой гар­ни­зон из кре­по­сти Люк­сем­бург, что соз­да­ло уг­ро­зу во­енного кон­флик­та ме­ж­ду Ни­дер­лан­да­ми и Прус­си­ей, а так­же ме­ж­ду Фран­ци­ей и Прус­си­ей.

Для ре­ше­ния люк­сем­бург­ско­го во­про­са по ини­циа­ти­ве Ни­дер­лан­дов в Лон­до­не бы­ла со­зва­на ме­ж­ду­народная кон­фе­рен­ция, в ко­то­рой при­ня­ли уча­стие Ве­ли­ко­бри­та­ния (пред­се­да­тель­ст­во­ва­ла на кон­фе­рен­ции), Фран­ция, Прус­сия, Ни­дер­лан­ды, Рос­сия, Ав­ст­рия, Бель­гия, Ита­лия и Великое гер­цог­ст­во Люк­сем­бург . Кон­фе­рен­ция при­ня­ла ре­ше­ние, в ко­то­ром кон­ста­ти­ро­ва­лось, что в свя­зи с рас­па­дом Германского сою­за Великое гер­цог­ст­во Люк­сем­бург бо­лее не яв­ля­ет­ся его чле­ном, им по-преж­не­му вла­де­ет на пра­вах лич­ной унии Оран­ско-Нас­сау­ская ди­на­стия, Великое гер­цог­ст­во Люк­сем­бург яв­ля­ет­ся ней­траль­ным го­су­дар­ст­вом, что га­ран­ти­ру­ет­ся стра­на­ми - уча­ст­ни­ца­ми кон­фе­рен­ции, прусский гар­ни­зон обя­зан по­ки­нуть кре­пость Люк­сем­бург, а все во­енные ук­ре­п­ле­ния на тер­ри­то­рии гер­цог­ст­ва долж­ны быть в те­че­ние 16 лет ли­к­ви­ди­ро­ва­ны.

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