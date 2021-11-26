ААХЕНСКИЙ (АХЕНСКИЙ) КОНГРЕСС

АА́ХЕНСКИЙ (А́ХЕНСКИЙ) КОНГРЕ́СС 1818 года - конгресс с участием представителей Австрии , Англии , Пруссии , России и Франции в Аахене, на котором обсуждались вопросы вывода оккупационных войск из Франции, посредничества в войне Испании с американскими колониями, свободы торгового мореплавания, запрещения работорговли и борьбы с пиратством .

9 октября 1818 года была подписана конвенция о выводе оккупационных войск из Франции к 30 ноября.

В ходе обсуждения состава и полномочий Четверного союза, Австрия и Англия отвергли российское предложение о создании общеевропейского союза.

Зато 15 ноября был подписан протокол о принятии Франции в Четверной союз как полноправного члена.

Также были подписаны секретный протокол, возобновлявший Шомонский трактат 1814 года между Россией, Англией и Австрией об оборонительном союзе и декларация о солидарности в поддержании мира.

Стороны отказались от принудительного вмешательства в испанский вопрос, но по вопросам свободы торгового мореплавания и запрещения работорговли решения не приняли.

Относительно борьбы с пиратством было решено ограничиться предупреждением североафриканским вассалам Турции.

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