ТОРО И БЛАНКО, ФЕРМИН

Тóро и Блáнко ( исп. Toro y Blanco) , Фермин (14.07.1806, Эль-Валье — 23.12.1865, Каракас) — венесуэльский политический деятель, мыслитель, публицист. Его называли венесуэльским Карлейлем. Неоднократно избирался депутатом конгресса, занимал важнейшие посты в администрации. Принадлежал к консервативной партии, но представлял социал-христианское течение, отличался эгалитаристскими взглядами, создал свою утопию государства «социальной гармонии», общества труда и благосостояния для всех. В 1839–1841 — секретарь венесуэльской дипломатической миссии в Лондоне. После «мартовской революции» 1858 и прихода к власти Хулиана Кастро входил в его консервативно-либеральное правительство. Был избран председателем Учредительного собрания в Валенсии в 1858, активно участвовал в составлении конституции. После 1860 был послом в Англии, Франции и Испании.

Лит. : Tosta V. Algunos aspectos del pensamiento social de Fermín Toro. Caracas, 1957; Toro F. La Doctrina Conservadora. Caracas, 1960; История Латинской Америки в мировой исторической и общественной мысли XVI–XIX веков. М., 2010; Щелчков А. А. Социальная утопия в Латинской Америке в XIX в. М., 2016. А. А. Щелчков.