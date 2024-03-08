ТИХООКЕАНСКАЯ ВОЙНА

Тихоокеáнская войнá (Первая) — испано-южноамериканская вой­на 1865–1866. Первопричина конфликта состояла в неуплате Перу долга Испании и некоторые недоразумения между перуанскими и испанскими военными по время пребывания у побережья Перу испанского флота, в 1862 отправленного туда с научной и дипломатической миссией. В 1864 флот Испании за отказ в выплате долга, а также ссылаясь на отсутствие признания независимости Перу со стороны Испании оккупировал о-ва Чинчас, являвшиеся основным источником экспорта гуано. В 1865 был подписан договор, по которому Перу признавала законными все испанские претензии, но конгресс отказался его ратифицировать, и в Перу началась гражданская вой­на. В 1864 Чили запретила продажи каких-либо материалов воюющим сторонам, что лишало испанский флот обеспечения припасами и оружием. 17 сентября 1865 испанский флот появился в Вальпараисо, потребовав от Чили снятия всех запретов, а после отказа объявил о блокаде чилийских портов. В ответ Чили объявила вой­ну Испании. Военные действия сводились к морским стычкам, а также к экспедиции испанского флота на о. Чилоэ. Крупнейшими военными операциями были бомбардировка Вальпараисо 31 марта 1866 и битва при Кальао 2 мая 1866, после чего Испания вывела свою эскадру в Атлантику, где та дожидалась подкреплений. Вой­ну Испании объявили также Эквадор и Боливия. При посредничестве США в 1871 было подписано перемирие, а в период 1879–1883 подписаны мирные договоры Испании со всеми странами — участницами вой­ны, Испания признала перуанскую независимость.

Лит .: Rodríguez González A. R . La Armada Española, la campaña del Pacífico, 1862–1871, 1862–1871. España frente a Chile y Perú. Madrid, 1999; История Перу с древнейших времен до конца ХХ века. М., 2000; Campo Rodríguez J. Por la República y por la Reina: una revisión histórica del conflicto de 1864–1871 entre España y la alianza peruano-chilena. Lima, 2007; А. А. Щелчков.