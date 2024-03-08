СЕРАТЕ ВИЛЬКИ ИНДЕЙСКОЕ ВОССТАНИЕ (1898–1899) —
Серáте Ви́льки индéйское вóсстание (1898–1899) — восстание в период Федеральной (Либеральной) революции в Боливии, когда либералы в борьбе с властью консерваторов обратились к индейцам-аймара за помощью, обещая им возвращение их общинам земель, узурпированных в предыдущие годы. Индейцы имели свои резоны для восстания, но поводом для него послужила гражданская война. Восстание распространилось лишь на те районы, куда пришли войска консерваторов, что объясняется целенаправленной работой либералов. Во главе армии индейцев встал Пабло Серате, принявший титул вождей аймара Вилька (В.), который был так называемым «уполномоченным», занимавшимся составлением петиций и жалоб индейцев, решавший проблемы размежевания между крестьянами, поместьями и общинами. В. был связан с либералами. Ожесточенная гражданская война привела к радикализации целей индейцев, желавших создания собственной автономии, республики индейцев внутри боливийского государства.
Либералы не смогли ограничить восстание индейцев борьбой с консерваторами, и оно превратилось в полномасштабную расовую войну против всех креолов и метисов. 28 февраля 1899 крестьянские отряды уничтожили в местечке Мооса батальон армии либералов: 120 человек были убиты. После массовой резни, сопровождавшейся ритуальным каннибализмом, террор индейцев распространился на всю местную округу, на всех белых и метисов. В. оставался верен союзу с либеральной партией, осуждая расовые эксцессы своих соплеменников в Моосе.
В. создал собственную индейскую администрацию в освобожденных районах. Он издавал декреты об уничтожении частной собственности, разрушении всех построек в поместьях, о суде над врагами индейцев. В. никогда не заявлял о тотальной войне с белыми и метисами, хотя индейские массы именно этим и руководствовались. В. и его сподвижники рассчитывали, что после гражданской войны индейцы получат автономию.
В районе Пеньяс индейцы объявили о создании собственного государства и правительства. Во главе его встал местный индейский лидер Хуан Леро. Индейское правительство Леро постановило разрушить и сжечь все строения, принадлежащие частным лицам белым и метисам, которых следовало изгнать или уничтожить. Индейцы других районов признавали только правительство Леро, призывали разрушать железные дороги. В конце апреля 1899 войска заняли Пеньяс и арестовали всех лидеров восставших.
После победы над консерваторами либералы обратили оружие против индейцев. В конце апреля 1899 стали распространяться слухи о грядущем походе В. на Ла-Пас. Тогда же В. и 288 других вождей были захвачены, брошены в застенки по обвинению в организации убийств в Пеньяс и в Моосе. Затем их предали суду, осудили и казнили. Восстание потерпело поражение, но временно принесло облегчение индейцам. Активная распродажа земли общин временно прекратилась, новое наступление на общинное землевладение началось только с 1905.
Лит.: Condarco Morales R. Zarate, el Temible Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899. La Paz, 1965; Mendieta P. Entre la alianza y la confrontación: Pablo Zárate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia. La Paz, 2010; Щелчков А. А. «Федеральная революция», 1898–1899 гг.: крестьянская война на фоне противостояния либералов и консерваторов // Латиноамериканский исторический альманах. № 15. 2015. С. 73–100; История Боливии с древнейших времен до начала XXI в. М., 2015. А. А. Щелчков.