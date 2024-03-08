САНТА-КРУС И КАЛАУМАНА, АНДРЕС ДЕ

Сáнта-Крус и Калаумáна ( исп. Santa Cruz y Calahumana) , Андрес де (05.12.1792, Ла-Пас, Боливия — 25.09.1865, Бёвуар-сюр-Мер, Франция) — военный и политический деятель, президент Перу и Боливии. Во время Вой­ны за независимость испанских владений в Америке начал службу в 1810 в рядах роялистской армии, а в 1821 перешел на сторону патриотов, присоединился к армии Х. Сан-Мартина в освобождении Перу. После битвы при Пичинче стал генералом. Далее воевал в армии С. Боливара . За победу в битве при Сепите в 1823 удостоен звания маршала. Возглавлял правительство Перу в 1826–1827. В мае 1929 стал президентом Боливии, провел крупные реформы. Был автором консервативной конституции 1831. Восстановил многие порядки и законы времен колонии. Первые 6 лет его президентства отличались стабильностью и восстановлением экономики. Был поборником объединения Перу и Боливии. В 1837 во время гражданской вой­ны в Перу поддержал одну из сторон, при условии создания Перуанско-боливийской конфедерации , которую возглавил. В результате вой­ны с Чили в 1839 конфедерация потерпела поражение и была распущена. Бежал в Эквадор, где готовил военные экспедиции в Боливию и Перу с целью возвращения власти. В 1843 был захвачен чилийцами на границе, находился в заключении на о. Чильян, а затем выслан в Европу. Жил во Франции. При М. И. Бельсу (1848–1855) был послом во Франции, Великобритании, Бельгии и Испании. В 1850 как посол Боливии заключил торговый договор с Францией, в 1851 — конкордат с Ватиканом. В 1855 вернулся в Америку, выставил свою кандидатуру на президентских выборах в Боливии, но проиграл. В 1858 вернулся во Францию, где скончался.

Лит. : Iturricha A. Historia de Bolivia bajo administración del mariscal Andrés Santa Cruz. Sucre, 1920; Crespo A. Santa Cruz. El Condor Indio. México, 1944; Parkerson P. T. Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana 1835–1839. La Рaz, 1984; Щелчков А. А. Консервативная социальная утопия в Боливии, правление М. И. Бельсу. М., 2005; История Боливия с древнейших времен до начала XXI века. М., 2015 . А. А. Щелчков.