САМОРА КОРРЕА, ЭСЕКИЕЛЬ

Самóра Коррéа ( исп. Zamora Correa) , Эсекиель (01.02.1817, Куа — 10.01.1860, Сан-Карлос) — венесуэльский политик и военный, представитель народно-демократического крыла либералов. Возглавлял Либеральное общество Вилья-де-Кура, был автором эгалитарной программы, включавшей общность земли. Во время крестьянского восстания 1846 создал «Армию суверенного народа», провозгласил «социальную революцию». Восстание потерпело поражение, а С. был взят в плен и приговорен к смертной казни. Бежал из тюрьмы замка Сан-Карлос. После восстания 1848 в Каракасе президент Х. Т. Монагас назначил С. командиром народного ополчения в вой­не с консерваторами. С. считал необходимым «осуществить революцию, которая бы уничтожила социальное неравенство». В январе 1853 — губернатор провинции Беринас. Во время Федеральной вой­ны (1859–1863) С. возглавил радикальное крыло либералов-федералистов. Погиб в сражении при Сан-Карлосе в 1860.

Лит .: González B. Biografía del Ilustre ciudadano General Ezequiel Zamora. Caracas, 1975; Brito Figueroa F. Tiempo de Ezequiel Zamora. Caracas, 1996; Щелчков А. А . Социальная утопия в Латинской Америке в XIX в. М., 2016. А. А. Щелчков.