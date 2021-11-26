КЕ́ТЫ
Народ в России.
Самоназвание – кет, кето – человек, мн. ч. денг – народ; устар. – остяки, енисейские остяки, енисейцы, азиатцы.
Живут по среднему и нижнему Енисею (посёлки Ворогово, Сумароково, Бахта, Верхнеимбатск, Канготово, Верещагино, Бакланиха, Туруханск, Горошиха) и его притокам – рекам Елогуй (с центром в пос. Келлог), Турухан (пос. Фарково), Курейка (посёлки Серково и Мундуйка на оз. Мундуйское), в низовьях р. Сургутиха (пос. Сургутиха) в Туруханском р-не Красноярского края; р. Подкаменная Тунгуска (посёлки Суломай, Байкит и Полигус) на юго-востоке Эвенкийского р-на (до 2007 – автономного окр.), а также в Енисейском (пос. Ярцево) и Игарском районах Красноярского края. К К. иногда ошибочно причисляли кетских (по р. Кеть) и сымских (по р. Сым) селькупов. Численность 1,5 тыс. чел., в т. ч. в Красноярском крае 1,2 тыс. чел., Эвенкийском р-не 211 чел. (2002, перепись); около половины живут в городах (Красноярск, Енисейск, Игарка, Норильск, Светлогорск и др.). Говорят в осн. по-русски, часть сохраняет кетский язык. Официально с 17 в. были православными, с кон. 20 в. распространяется протестантство.
К. – самый северный из народов, говоривших на енисейских языках. Их раннюю историю связывают с культурами бронзового века (2-е тыс. до н. э.) горно-таёжной зоны в междуречье верховьев Оби и Енисея (в т. ч. с комплексом Самусь 4 – см. в ст. Самусьская культура). В начале н. э. входили в зону гуннского и тюрк. влияния. Предки собственно К. жили в осн. в Кузнецко-Минусинской котловине. Возможны их контакты с тюрками и юж. самодийцами. В период тюрк. экспансии (9–13 вв.) К. продвинулись из Саяно-Алтая по Иртышу через Обь в Васюганье, на Тым, Сым, в верховья Елогуя; по Томи – через Обь и Кеть в левобережье Енисея. Остальные енисейскоязычные группы к сер. 19 в. вошли в состав хакасов, тувинцев, шорцев, сев. алтайцев.
Контакты с русскими с нач. 17 в. К. проживали в Мангазейском (северные, или инбатские, К., включавшие группы: инбаки – в низовьях рек Верхний Имбак и Елогуй; богденцы – в низовьях р. Бахта; земшаки – в низовьях Подкаменной Тунгуски) и Енисейском (южные К.: закаменные остяки – по рекам Дубчес и Сым; дюканы, или юги, – в низовьях рек Сым и Кас; кузнецкие К. – в районе Енисейского острога, совр. Енисейск, и др.) уездах. В 18 в. мигрировали вниз по Енисею до рек Турухан и Курейка, образовались смешанные (в т. ч. кетско-селькупские) территориальные группы: шайхинская (подкаменнотунгусская), бахтинская, елогуйская, фиганская, кангатовская, нижнеинбатская, туруханская, курейская. Термин «К.» утвердился с 1920-х гг. По переписи 1926 насчитывали 1,4 тыс. чел. В сер. 20 в. возникли нац. посёлки: Суломай, Келлог, Сургутиха, Пакулиха, Серково.
Традиц. культура типична для народов таёжной зоны Зап. Сибири (см. раздел Народы и языки в томе «Россия»). Занимались рыболовством, охотой и собирательством; с приходом русских осн. занятием стал пушной, у К., живших по р. Курейка, – рыболовный промысел. Кетские (т. н. остяцкие) сложные луки (кыт) были предметом обмена по всему Енисейскому Северу; огнестрельное оружие появилось в 19 в. Каждая патронимия имела свои охотничьи угодья («дорога», или канг). Осенью и до середины зимы жили в землянках (бангусь). В январе мужчины охотились в тайге («малая ходьба»), середину зимы пережидали в стойбище. В январе всей семьёй покидали стойбище и охотились, двигаясь по «дороге» («большая ходьба»), летом объединялись в стойбища на рыболовных угодьях по рекам, охотились на водоплавающую дичь. Жилищем во время зимнего охотничьего и летнего рыболовного промыслов служил чум (кусь); жерди кетского чума на выс. ок. 1,5 м скреплялись обручем (теп), опорные шесты соединялись с помощью развилки. Лыжи (асьленг), подшитые камусом, эвенкийского типа. Охотники использовали ручную нарту (суль) и волокушу из лосиной шкуры. Держали небольшое количество оленей (более всего оленеводство было развито у левобережных и курейских К.; у подкаменнотунгусских К., напротив, отсутствовало). Летом олени свободно паслись в тайге. У ненцев и энцев переняли нарты, у эвенков – верховую езду. Существует гипотеза о саянских корнях оленеводства у К. По рекам передвигались на долблёных (ветка, дыльти), дощатых и крытых (илимка, асель) лодках, которые тянули, идя по берегу, люди и собаки. Нижняя одежда – рубаха (сойат) с прямыми поликами, ластовицами, вшивными рукавами с манжетами, прямым разрезом и стоячим воротником; у женских рубах длинный, слегка присборенный подол из ткани др. расцветки (с кон. 19 в. женская рубаха носилась как платье) и штаны (аленг). Верхняя одежда енисейского типа (с боковыми сгибами, швами на плечах, вшивными рукавами и запа́хом налево): зимняя – меховая парка (кат), летняя – из сукна (котлям) и ровдуги (хэлтам) или стёганая на меховой подкладке (бесям). Названия деталей кетской одежды и особенности покроя сближают её с одеждой скотоводов-кочевников (качинцы, тувинцы). Женщины подпоясывались длинными (до 3 м) и широкими (до 20 см) поясами (кут) из красной или тёмно-синей ткани, обёртывая их неск. раз (сходные пояса известны у таёжных хакасов, сев. алтайцев). У оленных К. была известна также глухая одежда – малица и сокуй приуральского типа. Мужчины и девушки заплетали волосы в одну косу, в неё вплетали ровдужные полоски с тремя бусинными подвесками (думсьут), замужние женщины – в две косы, вплетая в них концы затылочного украшения (тыданг) из ровдуги, расшитой бисером и подшейным волосом оленя. Развиты резьба по дереву (характерны курительные трубки с зооморфным скульптурным чубуком), бересте, кости, роспись по дереву, коже и бересте, аппликация по ткани, вышивка оленьим волосом и бисером. Для орнамента характерен вильчатый мотив.
Потомки инбаков составляли экзогамную половину (хуготпыль) Кэнтан (с подразделением Ольгыт), потомки богденцев и земшаков – половину Богдэйгет (с подразделением Конан), объединявшие патронимии (бисьниминг). Был распространён авункулат, практиковались матрилатеральные кросскузенные браки, брачный выкуп (кит). Система терминов родства характеризуется сочетанием описательных конструкций, генерационности, линейности, генерационного скоса типа «омаха» и скользящего счёта поколений (старший брат и старшая сестра отождествляются со старшими кузенами по отцовской линии, а также с младшим братом отца и младшей сестрой отца – по-видимому, под селькупским влиянием). Сиблинги называются общим термином с добавлением показателей относительного возраста, хотя отношения по относительному возрасту не получили такого развития, как в соседних уральских и алтайских системах родства.
К. поклонялись верховному небесному божеству Есь; его быв. жена Хоседам олицетворяла злое начало, была хозяйкой подземного мира. Почитали хозяина зверей Кайгусь, хозяйку родового святилища, Холай, женских духов-хранителей очага («старухи» аллэл), изображения которых в виде дерев. кукол в меховой одежде наследовались родственниками. Верили во вредоносных духов (Дотэт, Литысь, Кэлбэсам) и т. д. Покойника хоронили головой на восток, у могилы оставляли его одежду, сломанные нарты, лук, ружьё в повреждённом виде, иногда убивали его собак или оленя. Были известны воздушные погребения (шаманские), в древесных пнях (детские). По случаю охоты на медведя устраивали медвежий праздник; в образе медведя принимали явившегося к ним в гости умершего родственника. Шаманство К. отличают развитые представления о даре (кут), передающемся среди сородичей, семикратном цикле (по три года) становления шамана. Шаманы (сенинг) во время камлания принимали образ оленя, стрекозы, медведя и др., надевали особую парку, нагрудник и железный головной убор (у шамана-оленя – с рогами), использовали бубен (хась) саяно-енисейского варианта южносибирского типа и посох (тауксь). Сохранялась память о легендарном (первом, великом) шамане Доге. Существовали также враждебные шаманам прорицатели и знахари (бангос), чаще женщины.
Дополнительная литература:
Долгих Б. О. Кеты. Иркутск, 1934;
Алексеенко Е. А. Кеты (историко-этнографические очерки). Л., 1967;
Кетский сборник. М., 1969. Вып. 2: Мифология, этнография, тексты;
Айзенштадт А. У кетов и селькупов // Музыка Сибири и Дальнего Востока. М., 1982. Вып. 1;
Кетский сборник. Антропология, этнография, мифология, лингвистика. Л., 1982.
Авторы статьи: Алексеенко Е. А.; Дзибель Г. В. (система терминов родства)