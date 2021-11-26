ПОРТАЛЕС ПАЛАСУЭЛОС ДИЕГО
ПОРТАЛЕС ПАЛАСУЭЛОС ДИЕГО - чилийский государственный и политический деятель.
Из богатой и знатной семьи. В 1813 году Порталес Паласуэлос изучал право в Национальном институте в Сантьяго. В 1817-1821 годы на службе в Королевском монетном дворе, впоследствии крупный коммерсант. В 1820-х годах один из лидеров Консервативной партии (партия «пелукон»), представлявшей интересы торговой олигархии Сантьяго. После Гражданской войны 1829-1830 годы, завершившейся победой консерваторов, фактически правитель Чили. В 1830-1832 и 1835-1837 годы занимал ряд министерских постов; в 1832 году губернатор Вальпараисо, в 1837 году сенатор. В 1833 году участвовал в разработке цензовой конституции страны (действовала до 1925), узаконившей авторитарную власть президента, которую он рассматривал как необходимое условие успешного экономического развития страны. Способствовал значительному росту внешней и внутренней торговли, развитию горнорудной промышленности. После создания Перуанско-Боливийской конфедерации (1836) один из инициаторов её войны с Чили. Убит либерально настроенными военными, поднявшими мятеж.