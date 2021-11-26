ПОРТАЛЕС ПАЛАСУЭЛОС ДИЕГО

ПОРТАЛЕС ПАЛАСУЭЛОС ДИЕГО - чилийский государственный и политический деятель.

Из бо­га­той и знат­ной се­мьи. В 1813 году Порталес Паласуэлос изу­чал пра­во в Национальном институте в Сан­ть­я­го. В 1817-1821 годы на служ­бе в Ко­ро­лев­ском мо­нет­ном дво­ре, впо­след­ст­вии круп­ный ком­мер­сант. В 1820-х годах один из ли­де­ров Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии (пар­тия «пе­лу­кон»), пред­став­ляв­шей ин­те­ре­сы тор­го­вой оли­гар­хии Сан­ть­я­го. По­сле Гражданской вой­ны 1829-1830 годы, за­вер­шив­шей­ся по­бе­дой кон­сер­ва­то­ров, фак­ти­че­ски пра­ви­тель Чи­ли. В 1830-1832 и 1835-1837 годы за­ни­мал ряд ми­ни­стер­ских по­стов; в 1832 году гу­бер­на­тор Валь­па­раи­со, в 1837 году се­на­тор. В 1833 году уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке цен­зо­вой кон­сти­ту­ции стра­ны (дей­ст­во­ва­ла до 1925), уза­ко­нив­шей ав­то­ри­тар­ную власть пре­зи­ден­та, ко­то­рую он рас­смат­ри­вал как не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие ус­пеш­но­го эко­но­мического раз­ви­тия стра­ны. Спо­соб­ст­во­вал зна­чительному ро­сту внеш­ней и внутренней тор­гов­ли, раз­ви­тию гор­но­руд­ной промышленности. По­сле соз­да­ния Пе­руан­ско-Бо­ли­вий­ской кон­фе­де­ра­ции (1836) один из ини­циа­то­ров её вой­ны с Чи­ли. Убит ли­бе­раль­но на­стро­ен­ны­ми во­ен­ны­ми, под­няв­ши­ми мя­теж.