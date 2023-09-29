Перуáнско-боливи́йская конфе­де­рá­ция

Перуáнско-боливи́йская конфе­де­рá­ция (1836–1839) — государственное образование, объединившее Перу и Боливию при президенте Андресе Санта-Крусе . После Вой­ны за независимость в Перу царила политическая нестабильность, гражданские вой­ны привели к крайнему ослаблению государства. В Боливии же существовал стабильный и процветающий режим А. Санта-Круса (1829–1839), который в свое время был президентом Перу. Санта-Крус считал необходимым восстановить политическое и географическое единство Перу и Боливии, разрушенное в результате Вой­ны за независимость, что сделало бы новое образование доминирующим во всем регионе. Воспользовавшись внутренней усобицей в Перу, Санта-Крус вмешался в гражданскую вой­ну на условии объединения стран. В 1836 объединение состоялось, а Санта-Крус был объявлен протектором П.-б. к., состоявшей из трех государств: Боливия, Южно-Перуанское и Северо-Перуанское государство (Перу была разделена на две части). Формально это было закреплено в Договоре Такны 1 мая 1837. П.-б. к. признали Англия, Франция и США. Боливийское доминирование в Конфедерации породило в Перу патриотическую оппозицию, обратившуюся за помощью к Чили, рассматривавшей появление Конфедерации как прямую угрозу своим торговым и политическим позициям в регионе, особенно после принятия Санта-Крусом либерального Торгового кодекса, что могло подорвать чилийскую торговую монополию в регионе. В 1837 Чили отправила первую военную экспедицию против Санта-Круса, объявив вой­ну ему лично и заявив о стремлении восстановить независимость Перу. Первая экспедиция была провальной, и ее командующий подписал после битвы при Пуакарпата (1837) договор о признании П.-б. к., а чилийская армия смогла с оружием вернуться домой. Конгресс Чили отказался ратифицировать этот договор. Чили собрала новую военную экспедицию под командованием М. Бульнеса, в которую входил перуанский отряд оппозиционеров под командованием А. Гамарры. Чилийская экспедиция пользовалась поддержкой многих в Перу, и П.-б. к. стала разваливаться. В августе 1838 чилийцы заняли Лиму. Санта-Крус столкнулся с серьезной оппозицией и в Перу, и в Боливии. В ноябре 1838 он смог отвоевать Лиму, но в январе 1839 в сражении при Юнгае вой­ска П.-б. к. были разбиты. Завершило крах П.-б. к. восстание военных в Боливии, заставивших 20 февраля 1839 Санта-Круса заявить об отставке с поста Протектора и Президента Боливии и отправиться в изгнание. Была восстановлена независимость Перу и Боливии.

Лит. : Bulnes G. Historia de la campaña del Perú en 1838. Santiago, 1878; Basadre J. Historia de la República del Perú. Lima, 1963; Parkerson Ph. Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana, 1835–1839. La Paz, 1984; Политическая история стран Латинской Америки в XIX в. М., 2012; История Боливии с древнейших времен до начала XXI века. М., 2015. А. А. Щелчков.