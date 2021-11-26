ПЕДРУ II

ПЕДРУ II - им­пе­ра­тор Бра­зи­лии в 1831-1889 годах.

Из ди­на­стии Бра­ган­са, сын браз. императора Пед­ру I , внук (по ма­те­ри) императора Фран­ца II. Вос­питы­вал­ся Ж.Б. ди Ан­д­ра­да-и-Сил­вой в ду­хе пат­рио­тических и уме­рен­но-ли­бе­раль­ных идей. В 1831 году по­сле от­ре­че­ния от пре­сто­ла Пед­ру I унас­ле­до­вал бразильский пре­стол. Из-за ма­ло­лет­ст­ва на­след­ни­ка в стра­не бы­ло уч­ре­ж­де­но ре­гент­ст­во, став­шее объ­ек­том ост­рой борь­бы ме­ж­ду различными по­ли­тическими груп­пи­ров­ка­ми. В 1840 году с це­лью ста­би­ли­зи­ро­вать внут­ри­по­ли­тическую об­ста­нов­ку Педру II был объ­яв­лен со­вер­шен­но­лет­ним и ко­ро­но­ван как им­пе­ра­тор. При­дя к вла­сти, опи­рал­ся на класс бо­га­тей­ших план­та­то­ров-зем­ле­вла­дель­цев, а так­же британских бан­ки­ров - главных заи­мо­дав­цев пра­ви­тель­ст­ва. Ус­пеш­но по­да­вил рес­пуб­ли­кан­ские и се­па­ра­ти­ст­ские вы­сту­п­ле­ния, ус­та­но­вил по­лу­аб­со­лю­ти­ст­ский ре­жим и до­бил­ся вре­мен­ной по­ли­тической ста­биль­но­сти в стра­не. Про­во­дил ак­тив­ную ме­ж­ду­народную по­ли­ти­ку: уча­ст­во­вал в гражданских кон­флик­тах в Ар­ген­ти­не (1851-1852 годы) и Уруг­вае (1863-1865 годы). В 1864 году на­чал вой­ну с Па­ра­гва­ем (с 1865 году в коа­ли­ции с Ар­ген­ти­ной и Уруг­ва­ем; смотрите Па­ра­гвай­ская вой­на 1864-1870 годов ), по ре­зуль­та­там ко­то­рой к Бра­зи­лии бы­ли при­сое­ди­не­ны спор­ные по­гра­нич­ные тер­ри­то­рии.

Ув­ле­кал­ся ес­тественными нау­ка­ми, по­ощ­рял раз­ви­тие об­ра­зо­ва­ния и за­ня­тие искусства­ми. Про­вёл ряд мер по ог­ра­ни­че­нию ра­бо­тор­гов­ли и ра­бо­вла­де­ния в Бра­зи­лии; в 1888 году из­дал «зо­ло­той за­кон» об от­ме­не раб­ст­ва, ли­шив­ший его под­держ­ки ла­ти­фун­ди­стов. В 1889 году Педру II от­стра­нён от вла­сти рес­пуб­ли­кан­ским ан­ти­мо­нар­хическим дви­же­ни­ем, объ­е­ди­нив­шим большую часть бразильского об­ще­ст­ва. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Ев­ро­пе. В 1921 году ос­тан­ки Педру II бы­ли при­ве­зе­ны на ро­ди­ну и по­ме­ще­ны в главном со­бо­ре города Пе­тро­по­лис.

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