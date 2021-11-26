ПАНАМСКИЙ КОНГРЕСС 1826

ПАНАМСКИЙ КОНГРЕСС 1826. Cозван по инициативе С. Боливара с целью создания конфедерации латиноамериканских республик.

Про­хо­дил 22.6-15.7.1826 года в городе Па­на­ма. В ра­бо­те кон­грес­са при­ня­ли уча­стие де­ле­га­ции Ве­ли­кой Ко­лум­бии, Мек­си­ки, Пе­ру и Со­еди­нён­ных про­вин­ций Цен­траль­ной Аме­ри­ки. В ка­че­ст­ве на­блю­да­те­ля при­сут­ст­во­вал пред­ста­ви­тель Ве­ли­ко­бри­та­нии. США так­же на­пра­ви­ли в город Па­на­ма двух де­ле­га­тов, од­на­ко один из них умер в до­ро­ге, дру­гой при­был в сто­ли­цу Па­на­мы уже по за­вер­ше­нии ра­бо­ты кон­грес­са.

По ре­зуль­та­там ра­бо­ты Панамского конгресса под­пи­сан до­го­вор «О по­сто­ян­ном сою­зе, ли­ге и кон­фе­де­ра­ции», пре­ду­смат­ри­вав­ший соз­да­ние кон­фе­де­ра­ции стран-уча­ст­ниц, в ве­де­ние ко­то­рой пе­рехо­ди­ли во­про­сы об­ще­го гра­ж­дан­ст­ва, про­це­ду­ра мир­но­го раз­ре­ше­ния спо­ров, ме­ры по со­хра­не­нию тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти го­су­дарств-чле­нов, ли­к­ви­да­ция раб­ст­ва. Пункт об уч­ре­ж­де­нии вер­хов­но­го ор­га­на вла­сти был ис­клю­чён из тек­ста до­го­во­ра как вы­зы­ваю­щий наи­боль­шие спо­ры.

На Панамском конгрессе пла­ни­ро­ва­лось так­же ре­шить во­прос о соз­да­нии еди­ных воо­руженных сил, главной це­лью ко­то­рых про­воз­гла­ша­лось ос­во­бо­ж­де­ние от ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства Ку­бы и Пу­эр­то-Ри­ко. В со­гла­со­ван­ном до­ку­мен­те пре­ду­смат­ри­ва­лось соз­да­ние объ­е­ди­нён­ной ар­мии чис­лен­но­стью не ме­нее 30 тысяч человек и во­енно-морской эс­кад­ры в со­ста­ве 30 бое­вых ко­раб­лей. Не­смот­ря на под­пи­сан­ные в хо­де Панамского конгресса до­го­во­ры, пер­вый опыт ус­та­нов­ле­ния латино-американского со­труд­ни­че­ст­ва окон­чил­ся не­уда­чей. От уча­стия в Панамском конгрессе ук­ло­ни­лись Чи­ли и Ар­ген­ти­на . До­го­вор «О по­сто­ян­ном сою­зе, ли­ге и кон­фе­де­ра­ции» был ра­ти­фи­ци­ро­ван толь­ко Ве­ли­кой Ко­лум­би­ей и не всту­пил в си­лу.

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