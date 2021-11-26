ПАНАМСКИЙ КОНГРЕСС 1826
ПАНАМСКИЙ КОНГРЕСС 1826. Cозван по инициативе С. Боливара с целью создания конфедерации латиноамериканских республик.
Проходил 22.6-15.7.1826 года в городе Панама. В работе конгресса приняли участие делегации Великой Колумбии, Мексики, Перу и Соединённых провинций Центральной Америки. В качестве наблюдателя присутствовал представитель Великобритании. США также направили в город Панама двух делегатов, однако один из них умер в дороге, другой прибыл в столицу Панамы уже по завершении работы конгресса.
По результатам работы Панамского конгресса подписан договор «О постоянном союзе, лиге и конфедерации», предусматривавший создание конфедерации стран-участниц, в ведение которой переходили вопросы общего гражданства, процедура мирного разрешения споров, меры по сохранению территориальной целостности государств-членов, ликвидация рабства. Пункт об учреждении верховного органа власти был исключён из текста договора как вызывающий наибольшие споры.
На Панамском конгрессе планировалось также решить вопрос о создании единых вооруженных сил, главной целью которых провозглашалось освобождение от колониального господства Кубы и Пуэрто-Рико. В согласованном документе предусматривалось создание объединённой армии численностью не менее 30 тысяч человек и военно-морской эскадры в составе 30 боевых кораблей. Несмотря на подписанные в ходе Панамского конгресса договоры, первый опыт установления латино-американского сотрудничества окончился неудачей. От участия в Панамском конгрессе уклонились Чили и Аргентина. Договор «О постоянном союзе, лиге и конфедерации» был ратифицирован только Великой Колумбией и не вступил в силу.