Панамерикани́зм

Панамерикани́зм ( англ. Pan-­Ameri­canism, исп. Panamericanismo) — доктрина и общественное движение, направленные на создание, поощрение и укрепление связей и сотрудничества между государствами Северной и Южной Америки, используя дипломатические, политические, экономические, военные, социальные и культурные средства, создание межгосударственных организаций.

Вой­на за независимость в Британской Америке в 1775–1783 и Вой­на за независимость испанских владений в Америке в конце XVIII — начале XIX в. создали предпосылки для П. Принципы П. отразились в Монро доктрине (1823), лозунге «Америка для американцев». Они обсуждались на конференциях в Панаме (1826), Лиме (1847–1848, 1864), Сантьяго (1856).

Термин П. появился в связи с подготовкой к I Межамериканской конференции в Вашингтоне (1889–1890). На ней было создано Коммерческое бюро американских государств (в 1910 переименовано в Панамериканский союз), основан Арбитражный суд для разрешения межгосударственных споров, согласована система тарифов во внешней торговле. В начале ХХ в. П. подвергался критике в связи с агрессиями США против Кубы, Доминиканской Республики, Гаити. Некоторое улучшение наблюдалось в эпоху Ф. Рузвельта с его «политикой добрососедства», использованием П. для налаживания «культурной» и «народной дипломатии».

В рамках П. государства Латинской Америки поддержали во время Второй мировой вой­ны антигитлеровскую коалицию, затем совместно с США приняли документы о совместной обороне и безопасности на конференциях в Мексике (1945), Рио-де-­Жанейро (1947), преобразовали в Боготе (1948) Панамериканский союз в Организацию американских государств.

Идеи П. использовались в программе «Союза ради прогресса» 1960‑х (свернута в начале 1970‑х), попытках экономической интеграции в рамках Всеамериканской зоны свободной торговли (1994), Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА, 1992), Соглашения о свободной торговле в Центральной Америке (CAFTA, 2004), Латино­американской ассоциации свободной торговли (ЛАСТ, 1960), Карибского сообщества (CARICOM, 1973), МЕРКОСУР (1991), «Боливарианской альтернативы для Америки» (ALBA, 2004), Группы Рио (1986) и др. Они также отразились в военном сотрудничестве, защите прав человека, системе здравоохранения, защиты прав женщин, коренных народов. США часто использовали П. для целей своей гегемонии в Латинской Америке.

Лит. : Aguilar A. Pan-­Americanism from Monroe to the Present. New York, 1968; Глинкин А. Н. Латиноамериканизм против панамериканизма. М., 1984; Scarfi J. P., Sheinin M. K. The New Pan-­Americanism and the Structuring of Inter-­American Relations. New York, 2022. Н. С. Иванов.