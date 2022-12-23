МОРЕЛОС-И-ПАВОН , ХОСЕ МАРИЯ ТЕКЛО

Морелос-и-Павон ( исп . Morelos y Pavon) , Хосе Мария Текло (30.09.1765, Вальядолид (Морелия) — 22.12.1815, Экатепек-де-Морелос) — национальный герой мексиканского народа, один из руководителей Войны за независимость в 1811—1815, генералиссимус, като­лический священник. Отец М.-и-П. был метисом по происхождению и работал плотником, мать — кре­олкой. Рано оставшемуся без отца М.-и-П. пришлось работать погонщиком мулов. Учился в духовной семинарии Сан-Николас, где ректором был будущий герой Войны за независимость священник Мигель Идальго (1753—1811). В 1792 М.-и-П. перешел в Тридентскую семинарию, где изучал философию и риторику. В 1795 получил степень бакалавра искусств и начал преподавать грамматику и риторику в начальной школе Уруапана (интендантство Мичоакан). В 1797 М.-и-П. получил сан священника и был назначен в небольшой приход Чурумуко, на юге Мичоакана. В 1799 переведен в приход Каракуаро, где провел 11 лет. Сраз­у после прозвучавшего в Мексике «Клича Долорес» 16 сентября 1810 М.-и-П. присоединился к освободительному движению под руководством Идальго. Отряд патриотов под предводительством М.-и-П. 24 мая 1810 занял город Чильпансинго, а через день — Тистлу. 17 ноября 1810 по поручению Идальго М.-и-П. издал в г. Агуакатильо указ об отмене кастового деления населения страны. После гибели Идальго 30 июля 1811 М.-и-П. возглавил радикальное крыло освободительного движения. По вопросам ведения освободительной войны М.-и-П. имел разногласия с образованной Игнасио Лопесом Районом (1773—1832) в августе 1811 Ситакуарской хунтой — руководящим органом умеренного крыла восставших. В ответ на принятую 18 марта 1812 либеральную Кадисскую конституцию в Испании, М.-и-П. обнародовал 23 декабря 1812 «Манифест к жителям Оахаки», призвав население к продолжению борьбы за освобождение от колониальной зависимости. 14 сентября 1813 по инициативе М.-и-П. в г. Чильпансинго собрался конгресс патриотов. М.-и-П. выступил с программным документом «Чувства нации», в котором потребовал создания суверенного государства. Программа М.-и-П. предусматривала отмену рабства и кастовых различий, гарантировала собственность, провозглашала разделение властей. 15 сентября 1813 конгресс объявил М.-и-П. генералиссимусом и главой исполнительной власти. 6 ноября 1813 по инициативе М.-и-П. депутаты конгресса приняли декларацию о свободе и независимости страны. 22 октября 1814 в г. Апацингане был провозглашен «Конституционный указ о свободе Мексиканской Америки», ставший первой мексиканской конституцией. М.-и-П. вошел в состав первого правительства вместе с Х. М. Лисеаги и Х. М. Коса. В ноябре 1815 был захвачен в плен испанцами и казнен 22 декабря 1815. Посмертно провозглашен национальным героем Мексики. В 1925 останки М.-и-П. перезахоронены у основания Колонны Независимости в Мехико.

Лит. : Teja Zabre A. Vida de Morelos. Nueva version. Mexico, 1959; Blanco Moheno R. Historia de las curas revolucionarios: Hidalgo y Morelos. Mexico, 1973; Альперович М. С. Рождение мексиканского государства. М., 1979; Macias A. Los autores de la Cobstitucion de Apatzingan / Historia mexicana. Mexico, 1980. № 4. P. 88—98; Guedea V. Jose Maria Morelos y Pavon: Cronologia. Mexico, 1981; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991; Война за независимость Латинской Америки. М., 2011; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012; Ларин Е. А. Плеяда освободителей Латинской Америки. М., 2020. И. В. Селиванова.