МОРАСАН КЕСАДА ФРАНСИСКО ХОСЕ
МОРАСАН КЕСАДА ФРАНСИСКО ХОСЕ - государственный и военный деятель Центральной Америки.
Из семьи креола, выходца с французских Антильских островов.
Получил юридическое образование.
Лидер Либеральной партии Соединённых провинций Центральной Америки (СПЦА; в 1823-1839 годы федеративное государство в составе Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Сальвадора).
В 1824 годуназначен генеральным секретарём правительства Гондураса, в 1826 году председателем Палаты представителей.
В 1827 году после государственного переворота, организованного консерваторами, бежал из страны. В Никарагуа сформировал армию из своих сторонников-либералов, во главе которой 11 ноября 1827 года в долине Ла-Тринидад разбил силы консерваторов и 27 ноября 1827 года добился своего избрания президентом Гондураса (в 1829 году переизбран).
В 1828-1829 годы в качестве командующего союзной армией СПЦА сверг правительства консерваторов в Сальвадоре и Гватемале. В 1830 году избран президентом СПЦА (в 1835 году переизбран).
К.Ф.Х. Морасан предложил широкую программу либеральных преобразований, предусматривавшую достижение союза всех латино-америкунских народов, укрепление независимости стран Центральной Америки перед лицом внешней угрозы, развитие промышленности и торговли, строительство школ и др. Полагал, что данную программу можно реализовать без существенной ломки традиционнух общественных институтов, за исключением института Церкви, который он считал необходимым реформировать.
К.Ф.Х. Морасан провёл секуляризацию церковных земель, провозгласил свободу вероисповедания.
Свергнут консерваторами под руководством Рафаэля Карреры 2 февраля 1838 года.
В 1839 году во главе сальвадорской армии отразил интервенцию объединённого гондурасско-никарагуанского корпуса и 18 июля 1839 года стал президентом Сальвадора.
В 1840 году под давлением консервативных сил подал в отставку; впоследствии жил в Колумбии и Перу. В 1842 году возглавил движение коста-риканских либералов, выступавших в т. ч. за восстановление федерации государств Центральной Америки.
В июле 1842 года провозглашён президентом Коста-Рики. 14 сентября 1842 года свергнут, предан военно-полевому суду и казнён на центральной площади Сан-Хосе.