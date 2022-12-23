МОНТТ ТОРРЕС , МАНУЭЛЬ ФРАНСИСКО АНТОНИО ХУЛИАН

Монтт Торрес ( исп . Montt Torres) , Мануэль Франсиско Антонио Хулиан (04.09.1809, Петорка — 21.09.1880, Сантьяго-де-Чили) — чилийский политический деятель, президент республики (1851—1861). В 1840-е занимал разные министерские посты, возглавлял кабинет министров с 1844. В 1851 стал председателем Верховного суда, и в тот же год избран президентом республики. Представлял правящую группу «пелуконов» (консерваторов), не допускавших участия других политических сил в жизни страны. Столкнулся с серьезным революционным движением, вызванным «Обществом равенства» и либералами, протестовавшими против его избрания, что вылилось с гражданскую войну 1851. Переизбран президентом в 1856. Начал реформы, в том числе отменившие майораты (1852), ввел антиклерикальные меры, отмену десятины, легализацию гражданского брака и отказ в возвращении иезуитов в Чили (1853). М. Т. проводил политику жесткого контроля государства над церковью, что привело в 1857 к расколу в правящей консервативной партии и в оппозиции: сформировались два блока из объединения расколовшихся либералов и консерваторов. Проправительственные консерваторы и либералы создали Национальную партию, а оппозиционеры — Либерально-консервативное слияние. Их противостояние привело к гражданской войне 1859. М. Т. отстаивал политику сохранения консервативной республики при медленных политических реформах и либерализации, что было поддержано либеральной оппозицией. В 1861 он выдвинул в качестве своего преемника Х. Х. Переса для продолжения умеренных политических реформ, что также было поддержано либералами. Именно М. Т. обеспечил эволюцию режима к либерализации без политических потрясений. В 1861 М. Т. стал госсоветником, избирался депутатом и сенатором. В 1868 оппозиция — крайние либералы и крайние консерваторы — выдвинула против М. Т. конституционные обвинения за его антирелигиозную политику. Суд длился год, и в 1869 обвинение было принято конгрессом, но отвергнуто сенатом.

Лит. : Очерки истории Чили. М., 1967; Политическая история стран Латинской Америки в XIX в. М., 2012. А. А. Щелчков.