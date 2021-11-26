МОНТ МАНУЭЛЬ ФРАНСИСКО АНТОНИО ХУЛИАН

МОНТ МАНУЭЛЬ ФРАНСИСКО АНТОНИО ХУЛИАН - государственный и по­ли­тический дея­тель Чи­ли.

Учил­ся на юри­дическом факультете Национального института в Сан­ть­я­го, в 1835-1840 годы его рек­тор.

В 1840 году из­бран депутатом Национального кон­грес­са.

В прав­ле­ние пре­зи­ден­та М. Буль­не­са Прие­то (1841-1851 годы) за­ни­мал по­сты министра внутренних дел и министра юс­ти­ции.

С 1851 года пре­зи­дент Чи­ли. Всту­пил в долж­ность по­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния ли­бе­ра­лов, не­до­воль­ных его из­бра­ни­ем. В 1856 году пе­ре­из­бран.

По­ло­жил на­ча­ло про­цес­су ли­бе­ра­ли­за­ции кон­сер­ва­тив­но­го ре­жи­ма, по­лу­чив­ше­му название «монтт-ва­рас­ско­го слия­ния» (по име­ни са­мо­го М.Ф.А.Х. Монта и за­ни­мав­ше­го ряд ми­ни­стер­ских по­стов А. Ва­ра­са, от­стаи­вав­ше­го идею ком­про­мис­са кон­сер­ва­то­ров с ли­бе­ра­ла­ми). В 1852 году от­ме­нил май­о­рат , в 1853 году за­ме­нил цер­ков­ную де­ся­ти­ну по­до­ход­ным на­ло­гом, в 1855 году ввёл гражданский ко­декс, ус­та­но­вив­ший государственный кон­троль над сис­те­мой народного об­ра­зо­ва­ния.

В го­ды прав­ле­ния М.Ф.А.Х. Монта раз­вер­ну­лось ин­тен­сив­ное стро­и­тель­ст­во до­рог (в т. ч. железная дорога Сан­ть­я­го - Валь­па­раи­со), раз­ви­ва­лись те­ле­граф­ная сеть и морское су­до­ход­ст­во; на­ча­лась ин­тен­сив­ная ко­ло­ни­за­ция южных об­лас­тей стра­ны.

М.Ф.А.Х. Монт ос­но­вал в 1857 году на ба­зе ле­во­го кры­ла кон­сер­ва­то­ров и уме­рен­ных ли­бе­ра­лов Национальную пар­тию. В 1859 году по­да­вил вос­ста­ние ли­бе­ра­лов. По окон­ча­нии пре­зи­дент­ско­го сро­ка с 1861 года и до кон­ца жиз­ни председатель Вер­хов­но­го су­да.

Пле­мян­ник и сын М.Ф.А.Х. Монт - Хор­хе Монт Аль­ва­рес и Пед­ро Эли­ас Паб­ло Монт Монт бы­ли пре­зи­ден­та­ми Чи­ли со­от­вет­ст­вен­но в 1891-1896 годы и в 1906-1910 годы.