МАРТИ , ХОСЕ ХУЛИАН

Марти (Марти-и-Перес, исп. Marti y Perez) , Хосе Хулиан (28.01.1853, Гавана — 19.05.1895, Дос-Риос, близ г. Пальма-Сорьяно, пров. Сантьяго-де-Куба) — идеолог и организатор освободительной борьбы кубинского народа против испанского господства, писатель, поэт, национальный герой Кубы. Из семьи военнослужащего.

В 1869 в период Десятилетней войны за независимость Кубы выпустил рукописный школьный журнал «La Patria libre» со своей драмой в стихах «Абдала» («Abdala»), проникнутой пафосом самопожертвования во имя родины. Был арестован, приговорен к 6 годам каторги (в 1871 заменена высылкой в Испанию). Находясь в метрополии, в 1871—1874 изучал право, литературу и философию в Мадридском, затем в Сарагосском университетах. Призывал к борьбе за независимость Кубы и единству латиноамериканских стран. В 1875—1876 работал журналистом в Мексике, в 1877 под именем Хулиана Переса преподавал литературу, историю и философию в Центральной школе Гватемалы. В 1878 получил разрешение вернуться на родину, однако уже в 1879 был снова выслан в Испанию. С 1881 жил в США, сотрудничал в различных американских газетах и журналах. Совместно с А. Масео и М. Гомесом Баэсом развернул активную деятельность по подготовке нового вооруженного восстания на Кубе. Анализируя причины неудач Десятилетней войны, пришел к выводу о необходимости создания политической партии, которая взяла бы на себя руководство революционным движением. Решительно выступал против планов аннексионистов (сторонников присоединения Кубы к США) и североамериканского экспансионизма. В 1892 из разрозненных эмигрантских организаций основал Кубинскую революционную партию (КРП), социальную базу которой составили кубинские табачники, работавшие на фабриках Флориды, а также проживавшие там кубинские собственники. Официальным органом КРП стала газета «Patria», издававшаяся в США и подпольно распространявшаяся на Кубе. М. декларировал в качестве главной цели партии освобождение Кубы и Пуэрто-Рико от испанцев. Стремился к сплочению кубинских эмигрантов и их объединению со сторонниками независимости, проживавшими на Кубе; вел революционную пропаганду, собирал средства на военные нужды. В марте 1895 вместе с Гомесом Баэсом подписал в местечке Монте-Кристи (Доминиканская Республика) манифест, призвавший кубинский народ к возобновлению борьбы против испанского гнета. В апреле 1895 высадился на Кубе для непосредственного участия в военных действиях, погиб в бою.

Увлеченность М. литературой и искусством тесно связана со свойственной ему общей концепцией понимания исторических судеб Латинской Америки, облеченной в предложенную им известную форму — «Наша Америка». Находясь в Мексике, Центральной Америке, США, он увлеченно изучал историю индейских цивилизаций, мифологию, культуру. Чичен-Ицу он называл каменной книгой, чьи листы затерялись в лесной чаще. В статье «Древний человек Америки и его примитивные искусства» он отмечал, что испанцы совершали «историческое преступление и преступление против естества», «конкистадоры вырвали страницу из книги вселенной». М. высоко оценивал вклад С. Боливара в освобождение Латинской Америки и завоевание независимости.

Ф. Кастро высоко ценил талант и постоянную готовность М. верой и правдой служить своему народу. Самая большая заслуга М., по его мнению, заключалась в том, что удалось объединить знаменитых генералов, взять их под свой контроль и ориентировать в политическом плане. По признанию многих выдающихся деятелей науки и культуры латиноамериканских стран, М. оказал большое влияние на весь интеллектуальный мир Нового Света.

Соч. : Obras completas. Vol. 1—8. La Habana, 2000—2003.

Лит. : Григулевич И. Р. Х. Марти — предвестник кубинской революции. М., 1979; Morales C. J. La poetica de J. Marti y su contexto. Madrid, 1994; Esteban A. J. Marti, el alma alerta. Peligros, 1995; Cairo Ballester A. Jose Marti y la novela de la cultura cubana. Santiago de Compostela, 2003. Е. А. Ларин.