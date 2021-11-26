МАРТИ ХОСЕ
МАРТИ, МАРТИ-И-ПЕРЕС ХОСЕ ХУЛИАН - деятель национально-освободительного движения Кубы, поэт, публицист, литературный критик.
Из семьи военнослужащего. В 1869 оду в период Десятилетней войны на Кубе 1868-1878 годов выпустил рукописный школьный журнал «La Patria libre», поместив там собственную драму в стихах «Абдала» («Abdala»), проникнутую пафосом самопожертвования во имя родины. Был арестован, приговорён к 6 годам каторги (в 1871 году заменена высылкой в Испанию). Находясь в метрополии, в 1871-1874 годах изучал право, литературу и философию в Мадридском, затем в Сарагосском университете. Призывал к борьбе за независимость Кубы и единство латиноамериканских стран. В 1875-1876 годах работал журналистом в Мексике, в 1877 году под именем Хулиана Переса преподавал литературу, историю и философию в Центральной нормальной школе Гватемалы.
По окончании Десятилетней войны на Кубе в 1878 году получил разрешение вернуться на родину, однако уже в 1879 году был снова выслан в Испанию. С 1881 года жил в США, сотрудничал в различных американских и латиноамериканских газетах и журналах. Развернул совместно с А. Масео и М. Гомесом Баэсом активную деятельность по подготовке нового вооружённого восстания на Кубе. Анализируя причины неудач Десятилетней войны, пришёл к выводу о необходимости создания политической партии, которая взяла бы на себя руководство революционным движением.
Решительно выступал против планов аннексионистов (сторонников присоединения Кубы к США) и североамериканского экспансионизма. В 1892 году из разрозненных эмигрантских организаций основал Кубинскую революционную партию (КРП), социальную базу которой составили кубинские табачники, работавшие на фабриках Флориды, а также проживавшие там кубинские собственники. Официальным органом КРП стала газета «Patria», издававшаяся в США и подпольно распространявшаяся на Кубе. Марти декларировал в качестве главной цели партии освобождение Кубы и Пуэрто-Рико от испанского господства в ходе т. н. необходимой войны. Стремился к сплочению кубинских эмигрантов и их объединению со сторонниками независимости, проживавшими на Кубе; вёл революционную пропаганду, собирал средства на военные нужды. В марте 1895 года вместе с Гомесом Баэсом подписал в местечке Монте-Кристи (Доминиканская Республика) манифест, призвавший кубинский народ к возобновлению борьбы против испанского господства. В апреле 1895 года высадился на Кубе для непосредственного участия в военных действиях, погиб в бою.
Литературная деятельность.
Наряду с Х. Э. Родо и Р. Дарио считается основоположником латиноамериканского модернизма. Из литературного наследия Марти наибольшую известность получили лирика и публицистика. В раннем поэтическом сборнике «Исмаэлильо» («Ismaelillo», 1882 год) Марти проникновенно рассказал о любви к сыну и разлуке с ним. Пафосом тираноборчества, призывом к революции и справедливому мироустройству пронизаны поэтические сборники «Свободные стихи» («Versos libres», издан в 1913 году) и «Простые стихи» («Versos sencillos», 1891 год), в которых Марти создал тип идеального героя - человека из народа. Лирике Марти присущи афористичность, активное использование простонародной лексики.
Поэтическое восприятие мира, стремление вскрыть самобытность латиноамериканского образа мышления проявились в обширной публицистике Марти, в т. ч. в антииспанском памфлете «Политическая тюрьма на Кубе» («El presidio politico en Cuba», 1871 год), книга очерков «Гватемала» («Guatemala», 1878 год), эссе «Испанская республика перед кубинской революцией» («La república espaňola ante la revolución cubana», 1873 год), «Наша Америка» («Nuestra Am ́erica», 1891 год), «Североамериканские сцены» («Escenas norteamericanas», 1891 год, русский перевод 1963 год) и др.
Один из основоположников кубинской журналистики для детей: в издававшемся им журнале «La Edad de Oro» (1889 год) Марти печатал рассказы воспитательного характера. Среди других произведений - сентиментальный роман «Роковая дружба» («Amistad funesta», 1885 год), пьесы для театра, письма. В 1972 году учреждена одна из высших государственных наград Республики Куба - Орден Хосе Марти.
Сочинения:
Избранное. М., 1956;
Североамериканские сцены. [Публицистические очерки]. М., 1963;
Избранное. Стихотворения, статьи, очерки. М., 1974;
Избранное. М., 1978;
Obras completas. La Habana, 2000–2003. Vol. 1–8.