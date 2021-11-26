МАРТИ ХОСЕ

МАРТИ, МАРТИ-И-ПЕРЕС ХОСЕ ХУЛИАН - деятель национально-освободительного движения Кубы, поэт, публицист , литературный критик.

Из се­мьи во­ен­но­слу­жа­ще­го. В 1869 оду в пе­ри­од Де­ся­ти­лет­ней вой­ны на Ку­бе 1868-1878 годов вы­пус­тил ру­ко­пис­ный школь­ный журнал «La Patria libre», по­мес­тив там собственную дра­му в сти­хах «Аб­да­ла» («Ab­dala»), про­ник­ну­тую па­фо­сом са­мо­по­жерт­во­ва­ния во имя ро­ди­ны. Был аре­сто­ван, при­го­во­рён к 6 го­дам ка­тор­ги (в 1871 году за­ме­не­на вы­сыл­кой в Ис­па­нию). На­хо­дясь в мет­ро­по­лии , в 1871-1874 годах изу­чал пра­во, литературу и фи­ло­со­фию в Мад­рид­ском, за­тем в Са­ра­гос­ском университете. При­зы­вал к борь­бе за не­за­ви­си­мость Ку­бы и един­ст­во латиноамериканских стран. В 1875-1876 годах ра­бо­тал жур­на­ли­стом в Мек­си­ке, в 1877 году под име­нем Ху­лиа­на Пе­ре­са пре­по­да­вал литературу, ис­то­рию и фи­ло­со­фию в Центральной нор­маль­ной шко­ле Гва­те­ма­лы.

По окон­ча­нии Де­ся­ти­лет­ней вой­ны на Ку­бе в 1878 году по­лучил раз­ре­ше­ние вер­нуть­ся на ро­ди­ну, од­на­ко уже в 1879 году был сно­ва вы­слан в Ис­па­нию. С 1881 года жил в США, со­труд­ни­чал в различных американских и латиноамериканских га­зе­тах и жур­на­лах. Раз­вер­нул совместно с А. Ма­сео и М. Го­ме­сом Ба­эсом ак­тив­ную дея­тель­ность по под­го­тов­ке но­во­го воо­ружённого вос­ста­ния на Ку­бе. Ана­ли­зи­руя при­чи­ны не­удач Де­ся­ти­лет­ней вой­ны, при­шёл к вы­во­ду о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния по­ли­тической пар­тии, ко­то­рая взя­ла бы на се­бя ру­ко­во­дство ре­во­люционным дви­же­ни­ем.

Ре­ши­тель­но вы­сту­пал про­тив пла­нов ан­нек­сио­ни­стов (сто­рон­ни­ков при­сое­ди­не­ния Ку­бы к США) и североамериканского экс­пан­сио­низ­ма. В 1892 году из раз­роз­нен­ных эмиг­рант­ских ор­га­ни­за­ций ос­но­вал Ку­бинскую ре­во­люционную пар­тию (КРП), со­ци­аль­ную ба­зу ко­то­рой со­ста­ви­ли ку­бинские та­бач­ни­ки, ра­бо­тав­шие на фаб­ри­ках Фло­ри­ды, а так­же про­жи­вав­шие там ку­бинские соб­ст­вен­ни­ки. Официальным ор­га­ном КРП ста­ла газета «Patria», из­да­вав­шая­ся в США и под­поль­но рас­про­стра­няв­шая­ся на Ку­бе. Марти дек­ла­ри­ро­вал в ка­че­ст­ве главной це­ли пар­тии ос­во­бо­ж­де­ние Ку­бы и Пу­эр­то-Ри­ко от испанского гос­под­ства в хо­де т. н. не­об­хо­ди­мой вой­ны. Стре­мил­ся к спло­че­нию ку­бинских эмиг­ран­тов и их объ­е­ди­не­нию со сто­рон­ни­ка­ми не­за­ви­си­мо­сти, про­жи­вав­ши­ми на Ку­бе; вёл ре­во­люционную про­па­ган­ду, со­би­рал сред­ст­ва на во­енные ну­ж­ды. В мар­те 1895 года вме­сте с Го­ме­сом Ба­эсом под­пи­сал в мес­теч­ке Мон­те-Кри­сти (До­ми­ни­кан­ская Рес­пуб­ли­ка) ма­ни­фест, при­звав­ший ку­бинский на­род к во­зоб­нов­ле­нию борь­бы про­тив испанского гос­под­ства. В апреле 1895 года вы­са­дил­ся на Ку­бе для не­по­средственного уча­стия в во­енных дей­ст­ви­ях, по­гиб в бою.

Литературная деятельность.

На­ря­ду с Х. Э. Ро­до и Р. Да­рио счи­та­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком латиноамериканского мо­дер­низ­ма . Из литературного на­сле­дия Марти наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли ли­ри­ка и пуб­ли­ци­сти­ка. В ран­нем по­этическом сборнике «Ис­ма­эли­льо» («Ismaelillo», 1882 год) Марти про­ник­но­вен­но рас­ска­зал о люб­ви к сы­ну и раз­лу­ке с ним. Па­фо­сом ти­ра­но­бор­че­ст­ва, при­зы­вом к ре­во­лю­ции и спра­вед­ли­во­му ми­ро­уст­рой­ст­ву про­ни­за­ны по­этические сборники «Сво­бод­ные сти­хи» («Versos libres», издан в 1913 году) и «Про­стые сти­хи» («Ver­sos sen­cillos», 1891 год), в ко­то­рых Марти соз­дал тип иде­аль­но­го ге­роя - че­ло­ве­ка из на­ро­да. Ли­ри­ке Марти при­су­щи афо­ри­стич­ность, ак­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние про­сто­на­род­ной лек­си­ки.

По­этическое вос­при­я­тие ми­ра, стрем­ле­ние вскрыть са­мо­быт­ность латиноамериканского об­раза мыш­ле­ния про­яви­лись в об­шир­ной пуб­ли­ци­сти­ке Марти, в т. ч. в ан­тиис­пан­ском пам­фле­те «По­ли­ти­че­ская тюрь­ма на Ку­бе» («El presidio politico en Cuba», 1871 год), книга очер­ков «Гва­те­ма­ла» («Guatemala», 1878 год), эс­се «Ис­пан­ская рес­пуб­ли­ка пе­ред ку­бин­ской ре­во­лю­ци­ей» («La república espaňola ante la revolución cubana», 1873 год), «На­ша Аме­ри­ка» («Nuestra Am ́erica», 1891 год), «Се­ве­ро­аме­ри­кан­ские сце­ны» («Escenas norteamericanas», 1891 год, русский перевод 1963 год) и др.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ку­бинской жур­на­ли­сти­ки для де­тей: в из­да­вав­шем­ся им журнале «La Edad de Oro» (1889 год) Марти пе­ча­тал рас­ска­зы вос­пи­тательного ха­рак­те­ра. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - сен­ти­мен­таль­ный ро­ман «Ро­ко­вая друж­ба» («Amistad funesta», 1885 год), пье­сы для те­ат­ра, пись­ма. В 1972 году уч­ре­ж­де­на од­на из выс­ших государственных на­град Рес­пуб­ли­ки Ку­ба - Ор­ден Хо­се Мар­ти.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1956;

Се­ве­ро­аме­ри­кан­ские сце­ны. [Пуб­ли­ци­сти­че­ские очер­ки]. М., 1963;

Из­бран­ное. Сти­хо­тво­ре­ния, ста­тьи, очер­ки. М., 1974;

Из­бран­ное. М., 1978;

Obras completas. La Habana, 2000–2003. Vol. 1–8.