ЛАВАЛЬЕ, ХУАН ГАЛО ДЕ

Лава́лье ( исп. Lavalle) , Хуан Гало де (17.10.1797, Буэнос-Айрес — 09.10.1841, Сан-Сальвадор-де-Жужуй) — аргентинский военный и политический деятель. Активный участник войны за независимость стран Испанской Америки. С 14 лет в освободительной армии. В Андском походе Х. де Сан-Мартина отличился в битвах при Чакабуко (1817) и Майпу (1818), заслужив от Сан-Мартина характеристику «отважный», которую неоднократно подтверждал в последующих сражениях. Участвовал в освобождении от испанских войск Перу и Боливии. По возвращении на родину был губернатором Мендосы (1824). С началом Аргентино-бразильской войны снова в армии. В битве при Итусаинго (1827) успешно руководил преследованием отступающих бразильских войск. Прямо на поле боя был произведен в генералы. С началом гражданских войн командовал армией унитариев против федералистов и диктатуры Х. М. Росаса . По его приказу в 1828 был расстрелян лидер федералистов М. Доррего. Погиб 9 октября 1841 при отступлении остатков армии унитариев в Боливию. За заслуги в освобождении Боливии был похоронен в кафедральном соборе Ла-Паса. В 1861 останки Л. были перезахоронены на родине в Буэнос-Айресе.

Лит. : Война за независимость Латинской Америки / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2011; Политическая история стран Латинской Америки в XIX в. / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012.