ДРAГО ДОКТРИНА 1902

Драго доктрина 1902 — политический принцип, предусматривавший недопустимость вооруженного вмешательства одного государства в дела другого для взыскания международных долгов.

Д. д. была сформулирована в ноте министра иностранных дел Аргентины Л. М. Драго (L. M. Drago) от 29 декабря 1902 Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки в связи с Венесуэльским конфликтом (1902—1903), когда Великобритания, Германия и Италия установили морскую блокаду Венесуэлы с целью добиться от нее погашения долгов. Была поддержана всеми странами Латинской Америки. США, воздержавшись от присоединения к Д. д., добились на 2-й Гаагской конференции (18 октября 1907) принятия конвенции Драго — Портера, допускавшей при известных условиях (в случае неподчинения государства-должника решению арбитра) применение вооруженной силы.

Лит.: Томас А. Б. История Латинской Америки. М., 1960; Очерки истории Аргентины. М., 1961; Ермакович Л. М. Политическая борьба в Венесуэле в конце XIX — начале XX века. М., 1989; История внешней политики и дипломатии США, 1867—1918 / под ред. Г. П. Куропятник, М., 1997; Согрин В. В. США в XX—XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя. М., 2015; Fabela I. Las doctrinas Monroe y Drago. México, 1957: Bailey Th. A. A Diplomatic Histiory of The American People. New York, 1958.