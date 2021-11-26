АРКОС Арлеги Сантьяго (исп. Arlegui Santiago Arcos)

Чилийский мыслитель и политик, социалист-утопист.

Учился во Франции , где воспринял идеи революции 1848. Вернулся в Чили, активно участвовал в политической жизни как член либерального движения. В 1849 вступил в либеральный «Клуб реформы». В марте 1850 основал «Общество равенства», которым руководил вместе с Франсиско Бильбао . Исповедовал утопические взгляды, отрицал необходимость политической борьбы. Осудил союз с либералами и вышел из общества. После разгрома «Общества равен­ства» и гражданской войны в Чили в 1852 был арестован и выслан из страны. Сначала эмигрировал в Калифорнию (США), а затем в Аргентину , где написал программную работу «Письмо Франсиско Бильбао», в которой изложил план построения в Чили эгалитарного общества после проведения аграрной, финансовой и политической реформ. В 1859 участвовал в гражданской войне в Аргентине на стороне либералов. Написал значительную работу по истории Аргентины на французском языке. В 1860 вернулся в Европу. Являясь по отцу испанцем, в 1869 участвовал в выборах в Учредительные кортесы от крайне левых, республиканцев-федералистов. Потерпев неудачу на выборах, уехал в Италию. После поражения Парижской коммуны 1871 вернулся в Париж. В 1874 покончил жизнь самоубийством.

Автор статьи: Щелчков А.А.