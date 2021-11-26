АРБОЛЕДА Серхио (исп. Sergio Arboleda)

Колумбийский общественный деятель, журналист, историк.

Сторонник клерикализма и консерватизма , депутат, сенатор. В 1876 возглавил восстание консерваторов в Кауке. Главный редактор издания консерваторов-обновленцев «Эль Консервадор». Автор имевшей большой общественный резонанс работы «Республика в Испанской Америке» (1869), был одним из идеологов исторического ревизионизма и «обновленчества».

Автор статьи: Щелчков А.А.