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АРБОЛЕДА Серхио (исп. Sergio Arboleda)
Колумбийский общественный деятель, журналист, историк.
Сторонник клерикализма и консерватизма, депутат, сенатор. В 1876 возглавил восстание консерваторов в Кауке. Главный редактор издания консерваторов-обновленцев «Эль Консервадор». Автор имевшей большой общественный резонанс работы «Республика в Испанской Америке» (1869), был одним из идеологов исторического ревизионизма и «обновленчества».
Автор статьи: Щелчков А.А.
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