АНГЛО-ФРАНКО-ИСПАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В МЕКСИКУ 1861‒1867

Вооруженная интервенция Великобритании (1862), Испании (1861–1862) и Франции (1862–1867) в Мексику с целью свержения прогрессивного правительства Б. Хуареса и ее превращения в колонию европейских держав.

31 октября 1861 этими державами была подписана конвенция о совместной вооруженной интервенции в Мексике. Каждая из европейских стран-участниц интервенции преследовала свои интересы: Испания рассчитывала на восстановление своего господства в Мексике; Наполеон III намеревался после свержения правительства Хуареса превратить Мексику в империю во главе со своим ставленником, австрийским эрцгерцогом Фердинандом Максимилианом Габсбургом (смотрите Габсбурги ); Великобритания хотела спровоцировать конфликт с правительством США для вмешательства в гражданскую войну в США на стороне рабовладельческого Юга. Поводом для интервенции послужил принятый мексиканским конгрессом 17 июля 1861 закон о временном прекращении платежей по внешним долгам. Роль организатора интервенции взяла на себя Англия. В декабре 1861 переброшенные с Кубы испанские войска оккупировали важнейший порт Мексики — Веракрус, в январе 1862 там высадились английские и французские войска. Решительное сопротивление мексиканских патриотов, а также разногласия между интервентами привели к тому, что коалиция распалась, Великобритания и Испания в апреле 1862 отозвали свои войска из Мексики. Франция продолжала военные действия и 16 апреля 1862 официально объявила вой- ну правительству Хуареса. В июне 1863 французские войска заняли город Мехико. В июле Мексика была провозглашена империей, а в апреле 1864 на мексиканский престол был возведен ставленник Наполеона III — Максимилиан I. В 1864–1865 в Мексике интервентами были захвачены все основные центры страны. В стране развернулась партизанская война. Положение императора Максимилиана оставалось сложным. Правительство империи было признано рядом европейских государств, но США и страны Латинской Америки (за исключением Бразилии) признавали законным либеральное правительство Б. Хуареса. В марте 1867 Франция была вынуждена вывести свои войска из Мексики. Положение Максимилиана, оставшегося без поддержки армии, стало критическим. 15 мая 1867 Максимилиан был взят в плен в городе Керетаро. Император был предан военно-полевому суду и приговорен к расстрелу. 19 июня 1867 приговор был приведен в исполнение.

Автор статьи: Селиванова И.В.

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