АМУНАТЕГИ АЛЬДУНАТЕ, Мигeль Луис

Чилийский исторический и политический деятель.

Ученик Андреса Бельо , один из основоположников чилийской «классической» историографической школы, последователь нарративного метода. В 1850 его первая работа «Испанская Реконкиста, заметки по истории Чили. 1814–1817» получила премию Университета. Трехтомный труд А. «Предтечи независимости Чили» (1870–1872) стал поводом для получившей широкую огласку историографической дискуссии с клерикальным историком К. Эррасурисом, членом Либеральной партии, от которой он в 1975 баллотировался на пост президента Чили.

Автор статьи: Щелчков А.А.