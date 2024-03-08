ТОГО, ХЭЙХАТИРО

Тóго, Хэйхатиро (27.01.1848, Кагосима, преф. Кагосима — 30.05.1934, Токио) — японский военный деятель. Адмирал флота (1913). Маркиз (1934). Из семьи самурая. Получил военно-морское образование в Великобритании (1871–1878). Служил на командных и штабных должностях, получил известность во время Японо-китайской вой­ны 1894 – 1895 . Контр-адмирал (1895), вице-адмирал (1898). Командующий Объединенным флотом (1903–1905), начальник Главного морского штаба (1905–1909). После победы в Цусимском сражении был прославлен как национальный герой и «Нельсон Востока». Граф (1907). Позднее участвовал в принятии важнейших решений, связанных с флотом. В 1914–1924 один из наставников наследного принца Хирохито (будущий император Сёва). Наряду с М . Ёнаи и И. Ямамото считается одним из виднейших японских флотоводцев ХХ в. Жизни Т. посвящена обширная научная, популярная и художественная литература на японском языке.

Лит .: Bodley R. V. C. Admiral Togo: The Authorized Life of Admiral of the Fleet, Marquis Heihachiro Togo. Norwich, 1935; Clements J. Admiral Togo: Nelson of the East. London, 2010. В. Э. Молодяков.