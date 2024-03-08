ТЭРАУТИ, МАСАТАКЭ
Тэраýти, Масатакэ (24.02.1852, Хиракава, пров. Суо, ныне г. Ямагути, преф. Ямагути — 03.11.1919, Токио) — японский государственный и военный деятель. Барон (1907), граф (1911). Фельдмаршал (1916). Из самурайской семьи Утада, усыновлен самурайской семьей Тэраути. Участник гражданской войны Босин 1868–1869. Окончил военную школу Тояма (1874). Во время подавления восстания Сайго Такамори (1877) был ранен и перестал владеть правой рукой, но остался на службе. Служил на штабных, административных и военно-дипломатических должностях. Начальник Военной академии (1887–1891), генеральный инспектор военно-учебных заведений (1898–1900, 1904–1905). Военный министр в кабинетах Т. Кацура и К. Сайондзи (27 марта 1902 — 30 августа 1911); руководил ходом военных операций в Русско-японской войне 1904–1905. После войны сторонник сотрудничества с Россией, глава Японо-русского общества (1911–1919). Выступал за экспансионистскую политику на континенте, участвовал в подготовке аннексии Кореи в должности генерального резидента (30 мая — 1 октября 1910). В качестве генерал-губернатора Кореи (1 октября 1910 — 16 октября 1916) проводил политику модернизации и японизации. На посту премьер-министра (9 октября 1916 — 29 сентября 1918; по совместительству министр иностранных дел (9 октября — 21 ноября 1916) и министр финансов (9 октября — 16 декабря 1916)) добивался усиления экономического и политического присутствия Японии в Китае, заключил соглашение Лансинга-Исии с США, одобрил участие Японии в интервенции на Дальнем Востоке. Был вынужден уйти в отставку из-за «рисовых бунтов» 1918. Сын — Тэраути Хисаити (1879–1946), военный деятель, граф (1919), фельдмаршал (1943), военный министр в кабинете К. Хирота (9 марта 1936 — 2 февраля 1937), активный сторонник экспансионистской политики, командующий Южной группой армий (1941–1945).
Соч.: Никки. 1900–1918 (Дневник. 1900–1918). Киото, 1980 (на яп. яз.).
Лит.: Курода К. Гэнсуй Тэраути хакусяку дэн (Биография фельдмаршала графа Тэраути). Токио, 1988 (на яп. яз.); Хори М. Тэраути Масатакэ то киндай рикугун (Тэраути Масатакэ и современная армия). Токио, 2019 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.