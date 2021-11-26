ТАКАЛА ИРИНА РЕЙЕВНА

Род. 28.12.1955, г. Петрозаводск. Окончила в 1978 г. исторический факультет Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ).

Кандидатская диссертация : Россия и общественная мысль Финляндии (20-е – начало 60-х гг. XIX в.) (Ленинградский государственный университет, 1984).

1982-1996 – ассистент, доцент кафедры всеобщей истории, руководитель специализации 020713 «История Финляндии и Скандинавских стран» с 1993 г.

1996-2001 – заведующая кафедрой всеобщей истории

2001-2003 – доцент кафедры всеобщей истории

2003-2013 – зав. кафедрой истории стран Северной Европы

2013-2014 – доцент кафедры истории стран Северной Европы, ведущий научный сотрудник Института Североевропейских исследований ПетрГУ

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета.

Руководитель Междисциплинарного научно-образовательного Центра прибалтийско-финских исследований «Fennica»

Область интересов : История Финляндии и российско- финляндских отношений 19-20 вв.

Сочинения: Опубликовано свыше 170 работ на русском, финском, английском языках, в том числе четыре монографии.

Alexey Golubev and Irina Takala. The Search for a Socialist El Dorado: Finnish Immigration to Soviet Karelia from the United States and Canada in the 1930s. East Lansing, MI: Michigan State University Press, 2014. 236 p.(Канадское издание: Alexey Golubev and Irina Takala. The Search for a Socialist El Dorado: Finnish Immigration to Soviet Karelia from the United States and Canada in the 1930s. Winnipeg, MB: University of Manitoba Press, 2014. 236 p.).

Финны в Карелии и в России: История возникновения и гибели диаспоры. СПб.: Издательство "Журнал Нева", 2002. 172 с

Финляндская линия. Очерки истории национальной мысли Финляндии (вторая половина XVIII - первая половина XIX века). Петрозаводск, 2006. 82 с.

"Веселие Руси". История алкогольной проблемы в России. СПб.: Издательство "Журнал Нева", 2002. 336 с. (Рецензии: The Russian Review. Vol. 62. N 3, july 2003; Slavic Review. Vol. 63. N 1, spring 2004; Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Band 52 (2004). Heft 2).